WPS t-shirt binalandra! 4 senador umepal sa PH-China game, kinuyog

Umani ng negatibong komento sa social media ang pagsusuot ng ilang senador ng t-shirt na may bandila ng Pilipinas at letrang “West PH Sea” sa laban ng Gilas Pilipinas kontra China sa Araneta Coliseum sa Quezon City noong Sabado nang gabi.

Kabilang sa nakitang nagsuot ng patriotic shirt ay sina Senate President Migz Zubiri at Senador Joel Villanueva, Ronald “Bato” dela Rosa, at Christopher Lawrence “Bong” Go.

Sabi ng ilang Pinoy sa social media, “unprofessional” ang ginawa ng grupo ni Zubiri.

“I’m all for protesting and assertin­g our rights in the West Philippine Sea. However, I don’t think that sports is the right venue. Those are Chinese athletes, not the Chinese Communist Party,” ayon sa isang netizen.

“As government officials, you are expected to act with utmost diplomacy and professionalism on international venues, especially sports,” dagdag pa niya.

“May pa suot suot pa ng west ph sea tshirts ang mga epal,” banat naman ng isang netizen.

Maging ang isang dating broadcast journalist ng ABS-CBN ay na­dismaya rin sa ginawa ng mga senador.

“Whoever thought of this stunt didn’t realize that one, it would highlight their kaepalan and two, expose their ka-ipokritohan,” diin ng dating mamamahayag.

Ipinagtanggol naman ni Senador Francis Tolentino ang mga kasamahan niya sa Senado.

“All of us have the right to freedom of expression. One way of showin­g their unit. Hindi ito first time makita, iyong opening natin sa Philippine Area, may mga nakasuot na nang ganon kulay pula nga lang,” pahayag ni Tolentino sa panayam sa Teleradyo Serbisyo.

“Walang masama doon sa nagpapakita ng kanilang personal political belief na atin ang West Philippine Sea even in FIBA,” dagdag pa niya. (Dindo Matining)