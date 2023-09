TAPE olats sa alas ng TVJ

NABIGO ang TAPE Inc. na wasakin ang testigo nina Tito Sotto, Vic Sotto at Joey de Leon sa inihaing copyright infringement at unfair compe-tition laban sa kompanya ng mga Jalosjos at sa GMA Network Inc.

Nabatid na sa hearing sa Marikina Regional Trial Court noong Agosto 31, humarap sa korte si Jenny Ferre, isa sa naghain ng reklamo laban sa TAPE at GMA Network.

Si Ferre ay dating head ng Creative and Production Operations ng “Eat Bulaga” at nakaimbento ng segment sa programa katulad ng “Pinoy Henyo”, “Bawal Judgmental”, “Juan for All, All For Juan” at iba pa.

Ipinarehistro ni Ferre sa kanyang pa¬ngalan ang mga segment na ito sa Bureau of Copyright and Related Rights ng Intellectual Property Office.

Ayon kay dating Senate President Vicente “Tito” Sotto III, sinikap ng kampo ng TAPE na palitawin na empleyado nila si Ferre kaya hindi maaaring angkinin ang copyright ng mga nasabing segment.

“Hindi nakalusot ng mga abogado nila na siraan siya,” ani Sotto.

“Employee raw at hindi talent kaya raw lahat ng imbento niya ay TAPE ang owner,” paglalahad ni Sotto.

Nauna nang humarap sa hearing sina Joey de Leon at Tito Sotto bago isinalang si Ferre noong nakaraang Huwebes.

Hinihiling din ng TVJ ang P17.482 milyong danyos sa kompanya dahil sa pag-ere ng tatlong araw na replay ng “EB” sa GMA-7 nang walang pahintulot mula sa tatlong host. Ang danyos ay ibinase sa P1.824 bilyon kita ng TAPE kada taon o P5.827 milyon kada araw sa pagpapalabas ng “Eat Bulaga”.