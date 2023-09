Sinapawan si Julie Anne at iba pa: Jessica Villarubin na-bash sa pagbirit sa burol ni Mike

Na-bash si Jessica Villarubin dahil sa pagbirit nito sa burol ng namayapang Kapuso broadcaster na si Mike Enriquez.

Nagbigay-pugay kasi sila nina Julie Anne San Jose, Thea Astley, Mariane Osabel, Hannah Precillas, at Rita Daniela kay Mang Mike kung saan kinanta nila ang song ni Gary Valenciano na ‘Lead Me Lord’ sa burol noong gabi ng Setyembre 1.

Imbes na ma-touch ay nainis ang mga netizen sa tribute performance ng Kapuso divas dahil nga sa pagbirit at pananapaw raw ni Jessica.

Maski nga sina Rita at Julie Anne ay napatingin kay Jessica habang bumibirit ang ‘The Clash’ Season 3 grand winner.

Sey ng mga netizen, hindi dapat bumirit si Jessica kapag kumakanta sa burol.

“Ano ba ‘yan Jessica! Ilugar ang pagbirit. Burol ‘yan kalocca ka bwhwhwhwwh.”

“Feeling niya babalik si Mike kung itataas niya pa ang birit.”

“Bakit bumibirit ‘yung isa sa gilid hahahaha, competitive ‘yan? ‘Yung tingin ni Julie at katabi (Rita).”

May isa namang netizen ang pabirong nagsabi na baka inakala ni Jessica na mapupunta ang abuloy sa pinakamagaling kumanta sa burol.

“Laban na laban, teh. Kung sino raw pinakamagaling sa kanya daw mapupunta ‘yung abuloy.”

May mga netizen din na nagsabi na hindi ito ang unang pagkakataon na nanapaw si Jessica.

“I was rooting for Jessica during her ‘The Clash’ run pero nakaka-disappoint s’ya lately. Masyado syang pa-impress. N’ung nag-duet din sila ni Jessica Sanchez, sinasapawan nya. Tsk tsk…”

Samantala, inihatid na sa kanyang huling hantungan si Mang Mike.

Umaga ng September 3 nang ilibing si Mike sa Loyola Memorial Park sa may Marikina City.