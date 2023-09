Simpleng solusyon sa trapik

Naghahanap na daw ng solusyon ang mga awtoridad para kahit paano ay mabawasan ang kalbaryong araw araw ay dinaranas ng mga motoristang nasa lansangan ng Metro Manila, na lalong lumala ngayong balik-eskuwela na ang mga estudyante.

Sa personal kong obserbasyon, ang dating isang oras na biyahe mula Quezon City patungo ng lunsod ng Maynila ay inaabot ng kulang-kulang dalawang oras nang magbukas na ang mga paaralan sa pagtanggap ng pisikal na pasok ng mga estudyante.

Totoo namang dumami na nga ulit ang mga sasakyan sa kalye kumpara noong nag-uumpisa pa lamang ng humupa ang kaso ng COVID-19 sa bansa dahil lumabas na ang mga dating nakagarahe lamang bunga ng work from home status ng mga negosyante, manggagawa at estudyanteng may mga sariling sasakyan.

Bukod pa ito sa katotohanang bagsak-presyo talaga ang alok ng mga car dealers sa mga hulugan na sasakyan na naging dahilan para magkalakas-loob ang marami na kumuha.

At bilang naghahanap nga ng solusyon sa mabigat na daloy ng trapiko sa Maynila bunga ng mga nabanggit na kadahilanan, may ilan akong nakitang sistemang pinapairal na puwede pa sigurong ma-improve upang lumuwag-luwag ang daloy ng mga sasakyan.

Sa EDSA, dapat sigurong pag-aralan ni MMDA Chairman Atty Remando Artes ang mga u-turn slots na kanilang pinairal mula nang buksan ang carousel bus lane.

Sa ngayon kasi, ang u-turn ng mga pribadong sasakyan ay nakaparallel sa innermost lane ng magkabilang direksiyon ng EDSA at iisang lane din lamang ang inilaan kung kayat nagsisiksikan ang mga pribadong motorista.

Sa dulo ng u-turn slot ay may harang at bantay na enforcer kaya lahat ng mga padiretso ay kailangang bumukod linya bago pa dumating ang solid yellow markings para hindi matiketan pero dahil nga mayroong stop and go situation sa mga mag-u-turn humahaba ang pila at ang naaapektuhan ang mga didiretso lalo na sa bahaging hindi pa umaabot sa non-swerving area.

Iiksi ang pila sa mga ganitong lugar kung ang lane para sa u-turn ay bubuksan na rin para sa mga padiretsong sasakyan at para maiwasan ang aksidente ay pagbawalan na mag-u-turn o magswerve sa kaliwa ang mga nasa katabing lane sa kanan.

Simpleng adjustment lamang ito sa umiiral na sistema na sa tingin ko ay magdudulot ng ginhawa sa mga naabala sa mga u-turn slots ng EDSA.

Sa panig naman ng mga LGU, kailangan din sigurong pukpukin ni Mayora Honey Lacuna ang mga bata niya sa MTPB dahil may major roads sa lunsod na pinagbabawalan ang pagdiretso ng mga nasa outermost right lane.

Gaya lamang ng nangyayari sa Lacson Avenue northbound bago dumating ng panulukan ng Espana na maya’t maya ay namamara ng mga dumidiretso mula sa outermost right lane ang mga enforcers.

Gaya ng obserbasyon ko sa EDSA, dapat ay hindi na rin hulihin ang mga dumidiretso sa outermost right lane dahil hindi naman sila magdudulot ng aksidente at sa halip ay ang mga nasa katabing lane ang bawalan na kumanan.

Pero ang nangyayari ay bawal na nga na dumiretso ang mga nasa outermost right lane, bawal ding kumanan ang mga nasa susunod na lane.

Mas malaking abala ang resulta ng pagpara ng mga enforcers sa mga motoristang dumidiretso gamita ng outermost right lane dahil wala naman silang lugar na pagtatabihan ng mga sasakyan kundi ang iparada sa bike lane.

Dapat ay personal na bisitahin at tingnan nina MMDA Chair Artes at Mayora Lacuna ang mga lugar na ‘yan upang makita nila ang posibleng solusyon.