SB19 patok collab kay JVKE

Nadagdagan ng mga panatiko at mas nagkaroon ng international appeal ang SB19 matapos ang collab o guesting concert nito sa American Singer-Songwriter na si JVKE sa Boston nitong nakaraang Sabado.

Tagumpay ang pagsakay ng P-Pop boy group sa concert ng nasabing Billboard toplister, kung saan nagpaandar ng todo ang Pinoy pride sa American audience ni JVKE.

Punong-puno ang Boston House of Blues base sa ilang larawang pinoste ng SB19 sa kanilang Instagram. Mayroon din silang photo opportunity sa stage kasama si JVKE at background ang kanilang audience na may parang mga fireflies sa hawak nilang mga ilaw.

Sabi ng grupo sa caption, “What an honor sharing stage with JVKE for his epic ‘What Tour Feels like’ finale at House of Blues Boston. Thank you all for making it an unforgettable night. #JVKExSB19 #JVKE #SB19.”

Isang social media singing personality si JVKE at pinangalanang MTV Push Artist for October 2022. Higit na sa 11 million ang followers nito sa TikTok at 9 million naman sa YouTube.

Unang nagkaroon ng collab si JVKE at ang SB19 nang gawan ng remix with tagalog version ang ‘Golden Hour’ ng international singer na pumatok sa magkakahiwalay na fans ng P-Pop boy group at ng American artist.

Anyway, aliw na aliw ang mga netizen sa photo opportunity at itinuring na parang isa na ring miyembro ng grupo si JVKE. (Rey Pumaloy)