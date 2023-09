Roger Casugay, Ashlee Lopez walastik sa National Surfing

TINANGHAL na kampeon sina Roger Casugay sa men’s open longboard at Ashlee Lopez sa women’s open division upang sementuhan ang kanilang mga silya sa pambansang koponan sa kakatiklop na National Surfing Championships sa Pagudpud, Ilocos Norte.

Isa sa mga bayani ng bansa sa 2019 Southeast Asian Games nang mabigyan ng Pierre de Coubertin Act of Fair Play Award ng International Fair Play Committee dahil sa kabayanihan sa nasabing paligsahan na tinagudod ng bansa, dinomina ni Casugay, 30, ang labanan para maging bet ng ‘Pinas sa 19th Hangzhou Asian Games sa Sept. 23-Oct. 8.

Siya ang unang atletang Pinoy na tumanggap ng nasabing parangal na ipinangalan sa ama ng International Olympic Committee (IOC) sa pagkilala sa kabayanihan nang isuko ang pagkakataong magwagi ng gintong medalya at sa halip ay niligtas ang isang nalulunod na katunggaling Indonesian.

Winalis naman ni professional surfer Lopez, rank 8 sa Asia at No. 4 sa bansa sa longboard, ang mga karibal upang manatling reyna sa kompetisyon na may mga basbas ng Philippine Sports Commission at Philippine Olympic Committee

Wafi naman si Robert Magaluna sa men’s open shortboard sa mahigpit na kampeonato sa kanyang coach na si Philmar Alipayo upang iuwi ang gintong medalya sa palaro ng United Philippine Surfing Association at mga suportado ng NextGen, Department of Tourism-Region 1, Ilocos Norte Provincial Government, Pagudpud Municipal Government at Surfers Association of Ilocos Norte.

Hindi naman nagpaiwan si Susan Escanilla na nanalo sa women’s open shortboard.

Ang mula Baler, Quezon na si Cathleya Casals ang naging junior girl’s champion habang si Troy Espejon ang junior boy’s titlist.

Kinilala rin ang husay ng mula Samar na si Abdel Elecho bilang masters champion. Kasalukuyan itong naglilibot sa mga lugar sa bansa bitbit ang surfboard sa motorbike upang makadiskubre ng mga bago at kahanga-hangang mga lugar at nakabibighaning mga frontiers para sa PH surfing.

(Lito Oredo)