Rhian nagpakamalang si Taylor Swift sa Venice filmfest

Humamig ng papuri ang photo ni Rhian Ramos na rumampa siya sa Venice Film Festival.

Ang Venice Film Festival ay nagsimula noong August 30, at magtatapos sa September 9.

“What a life this is. Walked the red carpet of the Venice Film Festival 2023 and felt like royalty in @markbumgarner,” sabi ni Rhian.

Pero `yun nga, ang kagandahan ni Rhian ang nangibabaw sa komento ng mga fan.

At ang dami-daming nagsasabi na para siyang si Taylor Swift, ha!

“Napakaganda mo. So beautiful. Akala ko si Taylor Swift.”

“Yes, ikaw nga ang Taylor Swift ng Pinas at wala nang iba.”

“Very Royal and datingan ni Queen Rhian.”

“So stunning. So gorgeous. Taylor is that you?”

Well, maganda naman talaga si Rhian, lalo na sa malapitan. Na kahit walang makeup, lutang ang kagandahan niya. (Dondon Sermino)