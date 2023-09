Pusa, ayaw lumabas sa ref!

Sobrang init talaga ng panahon ngayon! Dagdagan pa ng stress sa trabaho at sa kung anu-ano pa! Pati nga mga pet natin, nararamdaman din ang banas sa loob ng bahay kahit ang mainit na buga ng electric fan!

Kaya ang ilan sa ating mga fur baby, kaniya-kaniyang hanap din ng diskarte para maibsan ang init sa katawan lalo pa at makapal ang kanilang mga balahibo! Kaya hindi na rin kataka-taka na ang isang pusa sa TikTok video ng @coco_meow03, pumasok na sa loob ng ref at ayaw nang lumabas.

Sa video nga, ang pusa na si Coco ayaw paawat sa loob ng ref at kahit nga kunin siya ng kanyang fur parent, ayaw niya pa ring lumabas. With kalmot pa nga ang ginagawa ni Coco at nahihirapan siyang paalisin ito sa loob!

Kahit pa sinarado na ulit ng fur parent ang ref para matakot sa loob, hindi pa rin nagpaawat si Coco.

Kaya naman aliw na aliw ang mga netizen sa kakulitan ng pusa!

“Baka dating Siberian husky po siya,” saad ni Julianne.

“haha ang kulit ng pusa, naiinitan yata sa panahon,” dagdag ni Marilyn.

“Nagpapa-aircon eh istorbo ka naman,” hirit ni VerLy.

Umabot na sa higit 1 million views at 159k reaction ang nasabing video ni Coco! Ikaw, anong diskarte ng fur baby mo sa init ng panahon? (MJ Osinsao)