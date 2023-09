Pinoy quintet sumampa sa ranking ng FIBA World Cup

MAS masarap lunukin ang No. 24 kesa No. 32.

Umangat ang Pilipinas sa final standings pagkatapos ng classification round ng 19th FIBA World Cup (FWC) 2023 sa bisa ng 96-75 win sa China sa huling laro nitong Sabado ng gabi sa Smart Araneta Coliseum.

Mula sa kulelat na No. 32 noong 2019 sa China, lundag sa No. 24 ang hosts.

Mula 17th hanggang 32nd ang pinag-agawan sa classification round.

Ang kumpletong rankings (17th-32nd) mula sa FIBA:

No. 17 ang South Sudan (3-2), sunod ang France (3-2), Japan (3-2), Egypt (2-3), Finland (2-3), New Zealand (2-3), Lebanon (2-3), No. 24 Philippines (1-4), Mexico (2-3), Angola (1-4), Ivory Coast (1-4), Cape Verde (1-4), China (1-4), Venezuela (0-5), Iran (0-5), No. 32 Jordan (0-5).

Bakit mas mataas ang 1-4 Pilipinas sa 2-3 Mexico?

Dahil No. 2 sa Group M ng classification round ang Gilas sa likod ng South Sudan (3-2). Kabuhol ng ‘Pinas ang Angola at China sa 1-4, pero mas mataas ang quotient (mas mababa ang point differential) ng mga Pinoy (-21) sa Angolans (-42) at Chinese (-92).

No. 3 sa Group N ang Mexico.

