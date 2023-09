Phil Army naka-gold sa Korea Dragon Boat Festival

Nag-uwi ng gintong medalya ang Philippine Army Dragon Boat Team sa ginanap na Korea Open Busan International Dragon Boat Festival.

Nanguna ang Army Dragon Warriors sa Premiere Open, Small Boat category, na nakapagtala ng 51.294 na segundo sa 200-meter event na ginanap sa Suyeong River sa Busan, South Korea noong Setyembre 1.

Ilan sa 12 bansa na lumahok sa kompetisyon ang United States, Singapore, United Arab Emirates (UAE), Taiwan, Guam, Malaysia, Qatar, China, Canada at Hong Kong.

Itinatag ang Philippine Army Dragon Boat Team noong 2010 at dati nang nanalo ng mga medalya sa event na inorganisa ng International Dragon Boat Federation.

Ayon kay PA spokesman Col. Xerxes Trinidad, ito ang unang panalo ng dragon warriors sa Busan tilt na magtatapos ngayong araw..

“The Army leadership commended the Army Dragon Warriors for their dedicated preparation and for giving their best during the Dragon Boat festival which resulted in winning the top place in their category,” dagdag pa ni Trinidad. (Carl Santiago)