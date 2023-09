PH women’s volleyball squad bumaba sa FIVB, AVC ranking

LAGLAG ang ‘Pinas sa FIVB (International Volleyball Federation) world women’s rankings matapos ang tatlong sunod na talo sa kasagsagang 22nd Asian Seniors Women’s Volleyball Championship sa Chartchai Hall ng The Mall sa Nakhon Ratchasima, Thailand.

Mula sa 60th place nalagak sa 72nd spot ang national team, na nakatakda pang sagupain Linggo ang Iran sa may 14 na koponan, walong araw na torneong binuksan noong Aug. 30 at matatapos sa Sept. 6.

Bumubuo sa PH 6 sina Alyssa Solomon, Michaela Belen, Natashza Bombita, Camille Lamina, Shaira Jardio, Minierva Maaya, Evangeline Alinsug, Erin Pangilinan, Pearl Denura at Myrtle Escanlar, Arah Panique, Abegail Pono, Lorene Toring at Nina Ytang.

Yumukod ang Nationals sa five-set kontra world No. 39 Kazakhstan, at sa parehong straight sets laban sa No. 6 China at No. 63 Hong Kong sa Pool D preliminaries. Si Brazilian Jorge Edson Souza De Brito ang coach at si Norman Miguel ang assistant.

Bumaba rin ang national women’s squad sa Asian Volleyball Confederation ranking, buhat sa sa pangsiyam na puwesto patungong pang-15.

Inihahanda ang team ng Philippine National Volleyball Federation sa pamumuno ni Ramon Suzara para sa 2025 FIVB Women’s World Championships na itataguyod ng bansa.

(Gerard Arce)