PH chess team

HANDA na ang Team General Trias City, Cavite upang katawanin ang ‘Pinas sa 37th FIDE (World Chess Federation) World Youth Chess Championships 2023 sa Montesilvano, Italy sa Nobyembre 12-25.

Papangunahan ang koponan nina Woman National Master Bonjoure Fille Suyamin, Jirah Floravie Cutiyog, Maureinn Lepaopao, Charly Jhon Yamson, NM Oscar Joseph Cantela at Fide Master Christian Gian Karlo Arca.

Kakasa sina Suyamin, Cutiyog at Lepaopao sa girls 14 and under category, si Yamson sa boys 14 & U, si Cantela sa boys 16U at si Arca ay sa boys 18U.

Si Ederwin Estavillo at NM Almario Marlon Bernardino Jr. ang mga coach ng team habang si Atty. Rodolfo Enrique Rivera ang puno ng delegasyon.

Nagpapasalamat ang PH bets kina National Chess Federation of the Philippines chairman/president Prospero Pichay Jr., NCFP CEO Grandmaster Jayson Gonzales at Philippine Sports Commission sa mga suporta.

Inaasahang tutulong din sina GenTri Mayor Luis ‘Jon Jon’ Ferrer, Vice Mayor Jonas Labuguen, Cong. Antonio ‘Ony’ Ferrer, abogadong si Coun. Jesseboy Remulla Grepo, Dasmariñas City Mayor Jenny Barzaga, Cong. Elpidio ‘Pidi’ Barzaga, Gov. Juanito Victor ‘Jonvic’ Remulla, Cavite Vice Gov. Athena Bryana Tolentino, Cong. Aniela Bianca Tolentino at Tagaytay City mayor Abraham ‘Bambol’ Tolentino na pangulo ng Philippine Olympic Committee.

Malamang na ayudahan din si Cantela na ang pamilya ay tubong Masbate nina Masbate Gov. Antonio Kho at Mayor Cantela.

***

Naging matagumpay ang IKO Nakamura National Selection Karate Tournament nitong Linggo, Setyembre 3 sa Vista Mall, GenTri.

Ito ay inorganisa ni IKO Nakamura Philippines Branch Chief Sensei Victor Canon na suportado ni GenTri Mayor Ferrer kung saan ang mga nagwagi ang kakatawan sa bansa sa isang Japan international tournament sa Disyembre.

Ang organisasyon ay unang iniharap sa Pilipinas noong Enero 17, 2021, na may gabay mula kay IKO Nakamura Japan Chief Director Sousui Makoto Nakamura, isang dating kasamahan ng Sosai Mas Oyama, na nagtatag ng Kyokushin Karate.

Sa kabila ng iba’t ibang hamon, matagumpay na nagho-host ang IKO Nakamura Philippines ng mga tournament, camp training, national selection, international tournament, at mga seminar sa Top Gym sa Dasmariñas headquarters dojo sa pakikipagtulungan ng mga sangay nila sa bansa.