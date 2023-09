NEDA tinukuran price ceiling ni PBBM sa bigas

Sinuportahan ng National Economic and Development Authority (NEDA) nitong Linggo ang inis­yung Executive Order No. 39 na nagtatakda ng price ceilings sa bigas.

Ang EO, na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. noong Agosto 31 ay itinatakda ang maximum price ng regular milled rice sa P41 bawat kilo habang ang well-milled rice naman ay P45 per kilogram.

Ayon sa NEDA, sa sandaling maging epektibo ang price ceiling ay asahang bababa ang presyo ng bigas at matatakot ang mga tusong kapitalista at mga hoarder dahil hahabulin sila ng batas.

“The imposition of a price ceiling on rice will address this issue in two ways: (1) it will imme­diately reduce the price of rice, and (2) it penali­zes and consequently discourages hoarding, further decreasing the price of rice,” paliwanag ng NEDA.

Ayon sa ahensiya, napapanahon ang pagtatakda ng price ceiling dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin at ang pinangangambahang magiging epekto ng El Niño phenomenon at iba pang krisis na nakakaapekto sa buong mundo.

Makatuwiran lamang ayon sa NEDA ang na­ging hakbang ng Malacañang upang maprotektahan ang mamamayan at matiyak na may sapat na supply at murang bigas para sa mga Pilipino.

“We are confident that the imposition of a price ceiling is only a temporary measure. We expect rice harvest to commence soon and anticipate that othe­r initiatives will produce the desired result,” dagdag ng NEDA. (Aileen Taliping)