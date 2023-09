Nagkainitan sa videoke, obrero tepok sa mag-aama

Binurdahan ng saksak sa katawan ng mag-aama ang isang obrero matapos silang magkainitan sa loob ng videoke bar sa Moises Padilla, Negros Occidental noong Huwebes.

Kinilala ng pulisya ang biktima na si Manuel Tobias, 22-anyos, residente ng Sitio Tiguisan, Barangay Montilla sa bayan ng Moises Padilla.

Nadakip ng mga awtoridad sina Alberto Niepes, 50-anyos at anak na si Ronel, 31, habang nakatakas at tinutugis na ang tatlo pa nitong anak na sina Ro­bert, Rey at Rodel, mga nasa hustong gulang at mga residente rin ng nasabing lugar.

Sa ulat, parehong nag-iinuman ang biktima at mga suspek sa isang videoke bar nang magtalo ang mga ito sa hindi pa matukoy na dahilan bandang alas-nuwebe nang gabi.

Para hindi lumala ang kanilang pagtatalo, umuwi na lang ang biktima pero sinundan siya ng mga suspek sa bahay nito at hinamon ng away.

Nang lumabas ang biktima para maki­pag-usap sa mga suspek, bigla umano itong sinugod ng mag-aama at walang habas na pinagsasaksak na agaran nitong ikinamatay.

Samantala, nadakip sa hot pursuit operation ang matandang Niepes at anak na si Ronel habang nakatakas ang tatlo pa nitong anak.