Max Juangco, FEU Lady Tams binalasa San Sebastian College

TEAM STANDINGS

WOMEN’S W L

FEU 5 0

UE 4 0

CSB 2 0

UPHSD 2 1

EC 1 2

MU 1 2

LPU 0 4

SSC-R 0 5

MEN’S W L

ADMU 3 0

UST 4 1

NU 2 1

DLSU 2 1

UPHSD 2 2

FEU 1 3

EAC 1 4

SBU 0 4

Mga laro sa Miyerkoles

(Paco Arena-Manila)

10 am – CSB vs MU (W)

12 nn – UPHSD vs EC (W)

2 pm – DLSU vs NU (M)

4 pm – UPHSD vs ADMU (M)

HUMUGOT ng lakas ang Far Eastern University Alexandra Maxine ‘Max’ Juangco at Kiesha Dazzie Bedonia upang suwagin ang San Sebastian College, 25-12, 25-18, 25-12 sa 2nd V-League Collegiate Challenge 2023 women’s division eliminations Linggo ng hapon sa Paco Arena sa Manila.

Kinadena ng Lady Tamaraws ang panlimang sunod na ratsada sa gayung daming sabak at sinikwat ang unang silya sa semifinals sa paliga ng Sports Vision na mga pinapadrinuhan ng Bola.TV, Beyond Active Wear, Asics at Mikasa .

Pinamunuan ni outside hitter Bedonia ang opensiba ng Morayta-based squad sa iniskor na 13 points habang si libero Juangco naka-17 digs at 8 excellent receptions para tanghaling best player of the game sa torneo na mga napapanood sa Solar Sports, V-League’s official website at Bola.TV app.

“Team effort pa rin ito, ang dahilan kung bakit nakakadepensa nang maayos si Max ay dahil maganda rin ang blocking namin,” suma ni FEU interim coach Manolo Refugia.

Hinirit pa niyang paghahandaan nila ang dalawang natitirang laban sa elims, lalo na ang sa kapwa wala pa ring dungis na University of the East.

“Magiging magandang laban ang mga susunod naming dalawang laro kaya kailangan pa naming maghanda nang mas maayos,” panapos na sey ni Refugia.

Bumakas din sina Mitzi Panangin at Chenie Tagaod ng tig-10 puntos para sa Lady Tams.

Wa epek naman ang walong puntos lang ni Amacka Tan para sa Lagy Stags na nabaon sa ilalim sa 0-5.

Sa men’s play, swak na rin ang University of Santo Tomas Golden Spikers (4-1) sa next round nang magpasabog si Josh Ybañez ng 33 points para itumba ang FEU Tamaraws (1-3), 25-22, 26-24, 20-25, 25-18.

At gumatilyo ng 17 pts. si Frelwin Taculog para giyahan ang Emilio Aguinaldo College Generals (1-4) na katayin ang San Beda University Red Lions (0-4), 14-25, 22-25, 25-23, 25-17, 15-11, at mabuhayan pa sa Final 4.

(Elech Dawa)