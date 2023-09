Mark Gonzales, Tawi Tawi nagpasinghot ng alikabok

MALAYO ang pinanggalingan ni Tawi Tawi, pero humarurot upang pamayagpagan pa rin ang Philracom 3-Year-Old & Above Maiden Race nitong Sabado ng hapon sa Metro Manila Turf Club Inc. sa Malvar/Tanauan, Batangas.

Naantala siya sa largahan kaya nasa pumanglimang puwesto lang samantalang nasa unahan ang matulin na si Rock To The East na may pitong kabayo ang idinistansya agad sa kanya.

Perot makalipas lang ang ilang metro ng takbuhan ay hinablot na agad nito ng segundo puwesto at saka kinapitan si Rock To The East sa unahan papalapit sa huling kurbada.

Pagsungaw ng rektahan, hinarbat na ni Tawi Tawi ang unahan upang tawirin ang meta na may apat na kabayo ang agwat sa pumangalawang si Streisand.

Sinakyan ni jockey Mark Gonzales, pumoste si Tawi Tawi ng tiyempong 1:01 minuto sa 1,000-meter race upang hamigin ni winning horse owner D.R. Teves ang P20K added prize.

(Elech Dawa)