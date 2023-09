Maricel pinaiyak si Carmina

Proud na ibinahagi ni Carmina Villarroel sa latest YouTube vlog ni Maricel Soriano na ang Diamond Star ang dahilan kaya siya natutong umiyak, ha!

Kuwento pa ni Mina, may isang eksena raw sila ni Marya noong bata pa siya para sa isang episode ng ‘Maricel Drama Special’ (weekly drama anthology ng huli noong 80s). Kinakabahan kasi siya noong panahon na iyon at hirap na hirap siyang magpatulo ng luha, napansin daw ‘yon ni Marya at binulungan daw siya ng, “Umiyak ka!” sabay titig sa kanya na parang galit na galit.

Sa takot niya ay bigla na lang daw tumulo ang kanyang luha at ang bongga kasi take one lang ang nasabing eksena.

Super thankful nga ang misis ni Zoren Legaspi sa kanyang Ate Mary kasi nakatulong ito sa paghubog ng kanyang acting skills.

Sey naman ni Marya, super appreciated niya ang dialogue na ‘yon ni Carmina.

Eh aminado rin si Carmina na bata palang siya ay idolo na niya si Marya. Pinaalala pa nga niya nang gumanap siya bilang batang Maricel sa pelikulang ‘Pinulot Ka Lang sa Lupa’. Very memorable raw ito para kay Carmina dahil ito ang first movie niya.

Anyway, hiling ng fans na sana ay muling magkasama sina Marya, Carmina sa isang pelikula o teleserye.

Well, sana nga!