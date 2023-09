Kumalat mga video: ‘Thank you’ spiel ng mga winner sa ‘EB’ scripted?

Kinaaaliwan sa YouTube ang kumakalat na videos kung saan makikitang may binabasa na nakasulat sa isang board ang mga taong binibigyan ng papremyong cash sa segment na ‘G sa Gedli’ ng GMA-7 noontime show na ‘Eat Bulaga’.

Ito ‘yung segment na namimigay ng cash prize sa mga taong nahihintuan ng kanilang van sina Isko Moreno at Buboy Villar (na naka-costume na parang Prince Cedi).

At hindi isang video lang ‘yung kumalat, huh!

Sa isang video ay mapapanood na pagkatapos abutan ng premyo ay tinanong ni Yorme ang isang babae ng, “Oh ano pa ang sasabihin mo?” at nag-thank you ang ale, pero kapansin-pansin na para itong may binabasa sa kanyang harapan, may itinuturo kasi ang mga daliri niya habang nagpapasalamat.

May isang video naman na nahagip talaga ng camera ang sinasabing board (na tinatawag noong idiot board sa mga live broadcast), na may nakasulat in bold letters na, “Maraming Salamat Eat Bulaga, Yorme at Sedi (ang tawag kay Buboy sa segment na iyon).”

Comment ng netizens, tila iyon daw ang ginawang solusyon ng noontime show para hindi na magkamali ng pasasalamatan ang mga taong inaabutan nila ng papremyo.

Madalas kasi, TVJ (Tito Sotto, Vic Sotto, Joey de Leon) pa rin ang nasasabi ng mga nagte-thank you kahit wala na sila sa ‘Eat Bulaga’ at nasa ‘E.A.T.’ noontime show na ng TV5.

Well kung may paliwanag ang mga taga-‘EB’ tungkol dito ay willing kaming ilabas dito sa Abante! (Ogie Narvaez Rodriguez)