KC ‘rumesbak’ sa cryptic post ni Sharon?

Sa palagay ng ilang netizen, palaban si KC Concepcion sa kanyang mother na si Sharon Cuneta at hindi nagpatinag sa cryptic post ng huli kamakailan tungkol sa ‘broken’ mula sa ‘Peter Pan’.

Sa kanyang Instagram post ay sumuga ng isa ring linya si KC mula naman sa bible verse patungkol sa “Kung ano ang totoo,” “Kung ano ang dalisay,” “Kung ano ang maganda,” at “Kung ano ang kahanga-hanga.”

Ibinahagi ni KC ang compilation video ng mga magagandang view sa napuntahan nitong lugar sa Europe, partikular na sa Switzerland, at ang mga bagay na nagpapamangha sa kanyang paningin.

Una muna niyang ipinakita ang selfie habang nasa loob ng sasakyan upang ipagmalaki ang kagandahan nito.

Walang dudang ipinaparamdam ni KC ang kasiyahan at katiwasayan ng kanyang buhay sa mga ganitong eksena.

Kaya naman sa caption, tila dinededma nito ang panghuhusga sa kanya ng ilan at maaaring buwelta nito sa mensahe ng ina.

Aniya, “Whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy – think about such things. Philippians 4.8. – This time last month… Nakakahappy.”

Pinupuri si KC ng lahat at sinusuportahan ang pagiging palaban nito sa tunay na nagaganap sa kanyang personal life.

@boots.inocencio, “Lovely. True focus on whatever is honorable and whatever is morally excellent.”

@sandradeg, “You are praiseworthy.”

Kinuyog naman ng mga netizen ang isang nam-bash kay KC na sinabing inggit lang ito sa mga kapatid, kasunod nang pagpuna sa pigura nito.

Pambabasag nito, @querra_t, “Dyos ko, selos ka lang sa mga (Pangilinan) sister mo. Mag-diet ka na kc.”

Banat naman ng ilan gaya ni @kokoy_2700, “Maka-comment ka naman inday parang aso lang ugali mo, kaloka ka.”

Dahil napuntirya ang katabaan, nadawit ang isa pang anak ni Sharon na si Miel at ikinumpara kay KC. Tila nadagdagan ng timbang ang dalaga sa kasalukuyan.

Paalala lang, no to body shaming kaya huwag tularan ang mga taong ito na pumupuna sa pigura ng kanilang kapwa! (Rey Pumaloy)