Jonas Sultan muling sasampa ng ring, haharapin Amerikano

MAGPAPAGPAG ng kalawang si dating pro boxing world challenger Jonas Sultan pagsalpok kontra Frank Gonzalez ng United States sa eight-round bantamweight sa Miyerkoles sa Whitesands Events Center sa Plant City, Florida.

Tengga ng 16-buwan ang Pinoy na tubong Tampilisan, Zamboanga del Norte pagkatalo sa bakanteng World Boxing Organization bantamweight title laban kay Paul Butler ng England noong Abril 2022 sa 12-round unanimous decision.

Nalagot ang three-fight winning streak ni Sultan, 31,na dating kampeon ng WBO Inter-Continental 118-pound, at nakabase sa kasalukuyan sa Las Vegas, Nevada.

Pupusan ang training sa Knucklehead Boxing Gymnasium sa nasabing lugar, kailangang malusutan niya si Gonzales upang umangat ang ranking sa kategorya.

Pinamumugaran din ito ng mga kabababayang sina Reymart Gaballo, Jerwin Ancajas, Vincent Astrolabio at four-division world titlist Nonito Donaire Jr.

Mapanganib ang 26 na taong-gulang na Kano na may three-fight winning streak laban kina Delio Gomez at Camilo Peralta ng kapwa Colombia noong Abril at Hunyo, at kay Jose Alfaro ng Venezuela kamakailan lang.

Pero dalawang beses nang nabigo si Gonzalez sa regional boxing bout. Kontra kina Saul Sanchez para sa World Boxing Association Fedecentro at kasalukuyang International Boxing Federation titlist Emmanuel Rodriguez ng Puerto Rico para sa WBO Latino.

Parehong natapos ang mga upakang iyon sa knockout.

(Gerard Arce)