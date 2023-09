Jodi tumulong sa mga batang may cancer

Pinusuan ng netizens ang viral TikTok video ni Jodi Sta. Maria na sumasayaw kasama ang mga batang cancer patient na tinutulungan ng Kythe Foundation.

Ang nasabing video ay pinost ng Kythe Foundation sa kanilang social media accounts bilang pasasalamat sa aktres na piniling mag-celebrate ng kanyang post-birthday party sa nasabing foundation noong Biyernes ng hapon.

Tamang-tama ang ginawang pagbisita at pagtulong ni Jodi sa mga batang may karamdaman dahil ngayong September ay ipinagdiriwang ang Childhood Cancer Awareness Month sa buong mundo at kaisa nga ang Kythe Foundation dito.

Nawa’y ang magandang gesture na ito ng aktres ay makatulong para mas mapalawak ang awareness ng mga tao at mas marami pa ang tumulong sa mga batang may cancer.

Actually, noong June 16 pa nagdiwang ng 41st birthday ang Kapamilya actress pero ang bongga dahil kahit more than two months na ang nakalilipas ay tinupad pa rin niya ang hangaring makatulong sa mga batang nangangailangan ng moral and financial support.

(Ogie Narvaez Rodriguez)