I want you with me forever: Elijah Canlas nagpa-tattoo

Ang pumanaw na kapatid na si JM Canlas, ang madalas na bukambibig ni Elijah Canlas saan man siya mapunta, o kapag may kausap siya.

Tulad nga sa celebrity screening ng ‘Senior High’ na pinakita talaga niya sa amin ang pendant ng kuwintas na suot niya at sinabi niya na sa brother raw niya `yon.

At ngayon nga, ang dati–rati ay kinaiinisan ng pamilya, o tinututulan nang husto, ginawa na rin niya, para sa kapatid.

“Remember when you’d always joke about wanting to get a full sleeve of tattoos, JM? Tapos sasakyan ko ‘yung pagbibiro mo kay mom until she gets pissed and tells us to not go home if we do push through with it.

“Guess what? Kuya Jerom and I just got tatted today. We even brought Iya with us. Mom’s fine with it now. She actually wants to get one herself. Even Dad wants to get tatted now.

“Pero siyempre tungkol sa’yo ang design. Your favorite thumbs up pose with your name enlaced on it designed by ate Zia. Our cousins also got the same design marked on them. Matching kami lahat.

“I want you with me forever and always. We all do. I can’t believe it hasn’t even been a month. Thank you for being my strength.

“I miss you so much it hurts. Pero kaya ito ni kuya. Kaya namin ito.

“We love you more than anything, JM! Habang buhay. Habambuhay.”

Siyempre, marami na naman ang naluha sa mensaheng `yon ni Elijah para kay JM.

(Dondon Sermino)