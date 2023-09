Hirit na permit to campaign fee ng NPA, dedmahin – AFP

Hinikayat ng Armed Forces of the Philippines (AFP) ang mga kandidato sa 2023 Barangay and Sangguniang Kabataang Elections (BSKE) na dedmahin ang hinihingi ng pamunuan ng New People’s Army (NPA) na permit to campaign fee para malaya silang mangampanya sa kanilang lugar.

“‘Pag nagbigay ang mga candidate, parang kiss of death ‘yan. hahawakan, tatakutin sila. Kampi na sa atin ang mga mamamayan kaya hindi sila mananalo. Sawa na ang mga tao sa mga rebelde,” ayon kay Major General Marion Sison, commander ng 3rd Infantry Division (3ID) ng Philippine Army sa Tapaz, Capiz.

Idinagdag ni Sison na extortion ang ginagawa ng NPA na malabo nang magtagumpay dahil sa paghina ng kanilang puwersa.

“Hindi sila agad makakababa sa bundok kasi marami tayong sundalo sa field tapos maraming mga mamamayan ang nagsusumbong sa atin ng kanilang location,” diin pa ni Sison.

