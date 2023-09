College instructor nag-free pabasa sa mga bagets

Books & Bread! ‘Yan ang naging paandar ng isang college instructor na ito sa Caloocan City para sa mga bagets sa kanilang lugar.

Siya si Lawrence Cusipag, isang college instructor sa University of Caloocan at isang masteral student sa University of San Carlos.

Kamakailan lang ay ibinahagi niya sa kanyang Facebook post ang community library na inorganisa niya para sa mga kabataan ng Barangay Bagong Silang kung saan nagpapa-libreng pabasa at patinapay siya rito.

Nagsimula umano ito noong Enero na isinasagawa niya sa tapat lang mismo ng kanilang bahay.

Aniya, “Ngayon lang ulit nalibre ng Sunday. Ilang linggo na rin ako kinukulit ng mga ‘to para magbasa daw kami. Ang daming kwento tungkol sa school nila.”

Saad ni Lawrence, nakatapos sila ng tatlong libro noong araw na ‘yon at nilinaw din niya na palagi naman libre ang pagpapabasa pero ang patinapay niya ay tuwing may sahod lang.

Humakot ang kanyang post ng sandamakmak na heart at care reaction mula sa mga netizen at syempre, ang mga pangmalakasang comment.

Para kay Raf Ranin, “Galing kuya!”

“Wow ang galing at ang saya naman nito. Pasali ako pls. And I have books din for the kids na pwede idonate. Sana we can also arrange with Sbux (the breads) ano para sa mga ganitong activity,” pagbabahagi ni Donna Soriano.

“Ang husay!” puri ni Joshua Villalobos.

Sa ngayon ang tinatanggap lang umano ni Lawrence ay mga lumang libro dahil sa super busy ng kanyang schedule.

“Pero best help po na magagawa ay i-replicate ito sa inyong community,” dagdag pa niya. (Moises Caleon)