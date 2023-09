Bollywood star sumawsaw sa Gento craze

Nakakaloka ang kasikatan ng ‘Gento’ ng SB19, ha! Kung akala mo, hanggang mga Pinoy lang ang nababaliw sa kanta, at siyempre sa dance step nito, hinding-hindi talaga.

Imagine, pati ang beauty queen from India, na sikat na aktres din sa naturang bansa, sumawsaw na rin sa ‘Gento’ craze, ha!

At si Arci Muñoz nga ang rason kung bakit nabuking ang pagkaadik din ng Bollywood actress sa ‘Gento’, na makikita nga sa Instagram ng Pinoy actress.

“Alam niyo, sa totoo lang, nananahimik lang talaga ako!” bungad na chika ni Arci sa video.

“Pero, kabisado ko ang Gento!” dugtong na sabi pa ni Arci, na makikita nga sa video na sinasayaw niya, o nila ni Urvashi ang Gento, ha!

“What really went down during the coronation of Miss Universe Bahrain with the stunning Bollywood queen Urvashi Rautela. Paki-judge ng magkaalaman na!” sabi pa ulit ni Arci.

Well, in fairness, ang husay magsayaw ni Urvashi, at kering-keri nga niya ang sayaw.

Si Urvashi rin ang tinuruan ni Marian Rivera ng sayaw ng ‘Sabay-Sabay Tayo’ noong mag-judge sila pareho sa Miss Universe.

Bongga ka gurl, ha! Kaya super bilib ang mga netizen kay Urvashi.

“Love you. Thanks for supporting our Mahalima.”

“A’tin here and iikot ako para sa inyong dalawa! Love you!”

Anyway, ang mga fan na nga ang nag-tag sa mga miyembro ng SB19, para makita nila ang eksena nina Arci at Urvashi. (Dondon Sermino)