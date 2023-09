Ayuda sa mga Guro

Pasukan na naman. Nag-umpisa nang dumagsa ang mga mag-aaral noong nakaraang Martes bilang pag-uumpisa ng school year 2023-2024.

Inaasahan ng Department of Education (DepEd) na mahigit 28 milyong mag-aaral ang papasok sa 44,931 public schools at 12,162 private schools sa iba’t ibang panig ng bansa.

At tuwing darating ang ganitong panahon, paulit-ulit din nating naririnig ang hinaing ng iba na kulang sa mga silid-paaralan, kulang sa mga gamit, kulang sa mga libro. Ang ating mga magigiting na guro naman ay nagrereklamo na kulang pa rin ang kanilang sahod.

Kaya po ang inyong lingkod ay naghain ng panukala na naglalayong dagdagan o pataasin pa ang sahod nina maam at sir, ng mga teacher nating pinagtitiwalaan nating magsilbing pangalawang magulang ng ating mga anak pagdating sa paghubog ng kanilang kaalaman.

Kasama po ang ating mga kababayang CamSur representatives na sina Congressmen Miguel Luis Villafuerte at Tsuyoshi Anthony Horibata gayundin ang Bicol Saro partylist, nag-akda po kami ng House Bill (HB) 1851 na magtatakda ng malaking pagtaas sa salary grade level ng mga public elementary at high school teacher mula Grade 11 hanggang Grade 19. Layunin po nito na tulungan ang ating mga guro na makayanan ang patuloy na tumataas na cost of living.

Bukod dito, iniakda din naming ang HB 1849 na nagtatakda naman na gawing permanente ang school supplies allowance na P5,000 na inumpisahang ibigay sa mga public school teachers noong kasagsagan ng Covid-19 pandemic para maiwasang gastusin nila ang kanilang personal na pera para sa mga pangangailangan ng bagong hybrid learning system, remote at online teaching.

Ito pong kambal na panukalang aming iniakda ay naglalayong itaas ang suweldo at gawing permanente ang teaching supplies allowance ng may 800,000 public school teachers.

Kaya naman hiling naming sa aming mga kasamahang mambabatas na mabilisang aprubahan ang mga panukalang ito lalo na’t nagbigay ng direktiba si Pangulong Marcos kay DepEd Secretary at Vice President Sara Duterte-Carpio na pag-aralan kung paano maia-adjust ang suweldo ng public school teachers nang higit pa sa taunang wage increase na kanilang tinatanggap alinsunod sa Salary Standardization Law (SSL).

Seryoso po tayo at ang ating Pangulo na maitaas ang suweldo at benepisyo ng mga guro dahil sa kabila ng mabigat nilang trabaho at responsibilidad bilang mga ahente sa pagtataguyod ng constructive intellectual, social, cultural, political at moral change sa lipunan, sila para ang pinaka underpaid na manggagawa sa Pilipinas.

Kung mailalagay po natin sa tamang at karapat-dapat na halaga ang take-home pay ng ating mga guro at kung mabibigyan natin sila ng tuloy-tuloy na allowance pambili ng teaching supplies at kung taon-taon po nating madaragdagan ang suweldong tinatanggap ng mga guro, mahihikayat at magkakaroon sila ng gana na magpakahusay sa kanilang pagtuturo.

Bukod dito’y maraming estudyante ang mahihikayat na maging teacher kung makikita nilang sapat ang matatangap na sahod ng isang teacher. Kailangan po ito ng ating mga guro para makayanan nila ang epekto ng inflation o ang rate ng pagtaas ng mga pangunahing bilihin.

Bagama’t nakapagtala po ng pagbaba ng inflation mula 8.7% noong January na naging 4.7% noong July, naniniwala ang mga eksperto na patuloy na nararamdaman ng mga Pinoy ang nanatiling mataas na presyo ng mga bilihin na nasa consumer price index (CPI).

Kaya para maibsan ang epekto nito sa mga guro, kailangan po natin silang dagdagan ng suweldo at allowance lalo na ngayong mag-dadalawang buwan ng linggo-linggo ang pagtaas ng presyo ng gasolina at diesel na magdudulot ng pagtaas ng pasahe at patuloy pang nagpapataas ng presyo ng mga bilihin.

Alam nating lahat na patuloy na isinusulong ni Pangulong Marcos ang pag-unlad kung saan inulit-ulit niyang walang maiiwanan. Kaya naman po titiyakin natin na hindi nga mapapag-iwanan ang ating mga guro. Isasabay natin sila sa magagandang plano ng ating pamahalaan.

Pagsisikapan po natin talagang maisulong itong dagdag suweldo at allowance ng mga teachers. Alam nating kailangang-kailangan nila ng ating pag-alalay sa panahon ng kahirapan. Hindi natin iiwan sina mam at sir. Hawak-hawak po tayo patungo sa pag-unlad.