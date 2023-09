Asia Artist Awards 2023 gagawin sa Pinas

Darating sa Pilipinas ngayong December ang brightest at biggest Korean stars para sa Asia Artist Awards 2023.

Ang Asia Artist Awards (AAA) ay ang tinuturing na Oscar, Emmy, at Grammy ng Asia na nagbibigay recognition sa mga Asian artist mula sa mundo ng film, television, at music na nakagawa ng outstanding impact sa buong Asia.

Para sa ikawalong taon nito ay sa Pilipinas nga ito gaganapin na tinuturing na may pinakamalaking K-culture fans sa Southeast Asia.

Ilan nga sa mga kumpirmadong dadalo ay ang mga K-Pop idol groups na NewJeans, Le Sserafim, BOYNEXTDOOR, NMIXX, at Zerobaseone.

Ang NewJeans ang nanalo ng Grand Prize for Performance of the Year at sila ng Le Sserafim ang dalawa sa 3 winners ng Rookie of the Year noong nakaraang taon na ginanap sa Nagoya, Japan.

Sila rin ang first K-Pop idol girl group na may 3 songs simultaneously na pumasok sa Billboard Hot 100, ang ‘ETA’, ‘Super Shy’, at ‘Cool With You’.

Ang isa pang award na nakamit ng Le Sserafim last year ay ang Best Musician habang ang NMIXX ay nanalo rin ng 2 awards, Best Emotive Award at ang New Wave Award.

Ilan pa sa Korean stars na nanalo sa AAA ay sina Park Bo Gum, Kim Seon Ho, at Lee Seung Gi habang most wins naman ang mga idol boy group na BTS at Seventeen.

Nanalo naman ng Asia Celebrity award ang mga Thai stars na sina Bright Vachirawit, Win Metawin, at Bambam noong 2021 at si Billkin naman last year.

Ang Asia Artist Awards 2023 ay produced ng STARNEWS, TONZ Entertainment, at PULP Live World at magaganap sa December 14 sa Philippine Arena sa may Bocaue, Bulacan.

Tiyak na magiging masaya ang Pasko ng Pinoy fans sa tinuturing na biggest Hallyu (Korean Wave) event ngayong taon.

(Byx Almacen)