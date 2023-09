Aliw! Mag-ina, magkaklase sa school

Anong mararamdaman mo kung kaklase mo sa eskwela ang ermats mo? Ganyan ang ganap ng mag-ina na ito na kinagigiliwan ngayon sa TikTok!

Shinare ito ni Casbby (@mycabriones) sa kanyang account. Aniya, “My First day of school kasama Mama ko na classmate ko rin.”

Kapwa sila estudyante at magkaklase sa Asian College of Technology (ACT) sa Cebu.

Mapapanood na kinuhanan niya ng video ang pagtataas nito ng kamay sa recitation, pag-lead ng energizer sa klase, at maging ang pakikipag-chikahan ng kanyang nanay sa mga estudyante.

Sa sitwasyon nilang ito, inamin ni Casbby na hindi niya ito ikinakahiya dahil sa una pa lang ay wala namang nakakahiya dahil lang kaklase niya ang kanyang nanay.

Inulan ito ng halos 3.5 milyong views at dagsang comment mula sa mga dabarkads na natuwa rin sa set-up ng mag-ina.

Para kay Che Root, ani, “Thank you for not being ashamed. Keep going! I see nothing but being PROUD.”

Biro ni Kade, “Hala paano kapag parehas kayo crush sa school?”

“Nanay sa gate pag inaway ang anak: “Hoy bakit n’yo inaaway nakshie ko,’

kwelang hirit ni Jay Sean Rosario.

Komento naman ni Hatchwing, “Glad knowing that you are proud of your mom. Sana makapagtapos kayo pareho.”

Ikaw, keri mo ba maging kaklase ang ermats mo? (Moises Caleon)