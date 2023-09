Aaron Judge, New York Yankees lusot laban sa Hoston Astros

KUMONEKTA ng homer sa ikalawang sunod na gabi si Aaron Judge para ihatid ang New York Yankees sa 5-4 win kontra Houston Astros sa 123rd MLB regular season game nitong Sabado.

Rumesponde ang bullpen ng Yankees para ipreserba ang panalo.

Tumagal lang ng four-inning si starter Luis Severino, tatlong reliever ng New York ang nagkamada ng shutout ball mula fifth hanggang matapos. Nangailangan si Severino ng 104 pitches para makuha ang 12 outs, foul balls ang 41 sa kanyang bato, lumabas na tangan ng Yanks ang manibela 5-4.

Nag-poste ng zero hits sina Jhony Brito, Wandy Peralta at Clay Holmes.

Nilabas si rookie Brito sa eighth habang may two outs, sinalo ni Peralta at kinuryente si Yordan Alvarez sa pangatlo niyang pitch. Isang bato pa ang nakalipas, out si Kyle Tucker sa fly ball.

Nagbigay si Holmes ng two-out infield single sa ninth pero binokya si pinch hitter Jon Singleton sa 1-2 sinker para kolektahin ang 17th save.

Nilista ni Judge ang 31st homer ng season sa 82 games nang hambalusin ang first pitch slider ni Hunter Brown tungo sa right-center. Biyernes ay inekisan niya ang 250th career home run para maging fastest player sa MLB history na nakapaglista nito.

(Vladi Eduarte)