SMC exclusive distributor ng Ferrari sa PH

Ang San Miguel Corporation na ang exclusive distributor ng Ferrari sa Pilipinas matapos maikasa ang kahintulad na deal sa BMW.

Sa pormal na paglulunsad ng partnership noong Biyernes, sinabi ni SMC President Ramon Ang na ang SMC subsi­diary Velocita Motors ang napili ng Ferrari na maging distributor sa bansa. Sa mga nakalipas na taon ay iba ibang distributor ang tinatapik ng Ferrari.

Ayon kay Ang, kilalang car enthu­siast, ang Ferrari ang nararapat na brand sa San Miguel.

“Honestly without any bias, when it comes to sports cars, it’s Ferrari… It’s an iconic brand, unequal to any other brand,” wika ni Ang sa mga reporter.

Tiwala ang SMC president na haharurot pa rin ang luxury vehicle business sa Pilipinas kahit mataas ang inflation at mga global issue na nakakaapek­to sa supply chain.

Binanggit pa niya na noong panahon ng pandemya, may tinatawag na “revenge travel” kaya ngayon ay posibleng magkaroon din ng “revenge buying of luxury cars”.

Isiniwalat pa ni Ang na marami nang nakalinyang buyer ng Ferrari kaya kung may gustong bumili nga­yon, hindi agad ito makukuha dahil sa mataas na demand sa buong mundo.