PSC tutok sa pagpapalago ng larong arnis sa ASEAN

PINAGTIBAY ng Philippine Sports Commission (PSC) ang kanilang pangako na isulong ang pambansang isport na arnis sa rehiyon sa isinagawang 7th ASEAN Ministerial Meeting on Sports (AMMS-7), ang 14th Senior Officials Meeting on Sports (SOMS-14) at mga kaugnay na pagpupulong sa Chiang Mai, Thailand.

Pinagsama-sama ng mga dumalo ang mga ministro ng palakasan, pinuno at opisyal mula sa buong Timog-silangang Asya mula noong Agosto 27 hanggang Setyembre 2 upang talakayin ang mga pagsisikap sa pagtutulungan para sa pagtataguyod ng kahusayan at pag-unlad ng nasabing isport.

Ang mga pangunahing lugar ng talakayan para sa PSC ay ang pangako nitong pagyamanin ang kultura ng pagiging palaro, pagiging inklusibo at kahusayan sa Pilipinas at sa mas malawak na komunidad ng ASEAN.

“The Philippines has always been in support of the activities of the different ASEAN member states that are incorporated in the ASEAN Work Plan on Sports 2021-2025, to strengthen cooperation towards an active community, where sports grow with integrity and serve an essential means in advancing socio-cultural development and promoting peace,” sabi ni PSC Chairman Richard Bachmann, na nanguna sa delegasyon ng Pilipinas.

Sinabi pa ni Bachmann na plano ng sports agency na magsagawa ng ikalawang edisyon ng Arnis Expo sa susunod na taon, bilang bahagi ng nakatakdang aktibidad ng Pilipinas sa pangkalahatang promotional program nito.

“Arnis, as our national sport, is a complete martial art system of weapons training and empty-hand self defense. We want our ASEAN neighbors to experience and appreciate this sport and further forge sports activities and exchanges of experts,” dagdag ng PSC chief, na sinamahan ni PSC Commissioner Bong Coo bilang pinuno ng SOMS ng bansa.

Si Coo ay dinaluhan ang 6th SOMS+Japan meetings, kung saan ibinahagi ng lady commissioner ang mga inisyatiba at pagsisikap ng PSC tungkol sa kababaihan sa sports ngayong taon, na may layuning bumuo ng mga collaborative measures sa mga miyembrong estado ng ASEAN.

“Ito ay isang magandang pagkakataon upang matuto mula sa aming mga kapitbahay, at ipagpatuloy ang pangako ng pantay na pakikilahok at pagkakataon ng sports para sa bawat babae sa rehiyon,” sabi ni Commissioner Coo.

Noong 2019, bago ang pagho-host ng SEA Games sa bansa, itinaguyod ng Pilipinas ang pang-5 edisyon ng AMMS at mga kaugnay na pagpupulong na nagtipon ng mga delegado mula sa Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapore, Vietnam at Timor Leste sa PICC sa Lungsod ng Pasay.

(Lito Oredo)