Presscon ng concert nina Sharon, Gabby inaabangan sa isyu kina KC, Kiko

Nakakaloka, ha! Dahil kami nga ang may hawak ng presscon ng ‘Dear Heart’, ang reunion concert project nina Sharon Cuneta, Gabby Concepcion, aba, kami ang kinukulit ng mga imbitadong entertainment press, bloggers, TV crew kung magsasalita raw ba ang Megastar sa isyu sa mister niyang si former Senator Francis ‘Kiko’ Pangilinan at panganay niyang anak na si KC Concepcion?

Actually wala namang bilin sa akin na bawal itanong, kahit na mga isyu, pero feeling ko naman ay hindi na dapat pag-usapan ang mga ganyang bagay sa presscon ng reunion concert project nina Sharon, Gabby dahil too personal naman ang bagay na ‘yan.

And knowing the Megastar naman, na kahit pa may nga ganyang intriga, isyu, kahit ano naman ang mangyari ay mananaig at mananaig ang kanyang pagiging isang ina at ang pagmamahal niya kay KC, ha!

So mas maganda na good vibes na lang at ang excitement ng fans, netizens ang pag-usapan sa presscon, ha!

Actually excited nga ako na tanungin sina Sharon, Gabby kung ano ba ang nararamdaman nila na finally ay tuloy na tuloy na sa October 27, sa SM Mall of Asia Arena, ang kanilang ‘Dear Heart’ concert.

Eh may maganda rin kaming tsika na narinig kaya sila finally ay nag-agree na pumayag sa proyektong ito, na tiyak na ikatutuwa rin ni KC, ha!

So better nga siguro na ang mga ‘yon na lang ang pag-usapan.

Sabi nga sa akin ng isang malapit kay Sharon, “Mahal na mahal ni Mega ang mga anak niya. Si KC kahit ano pa ang maging isyu, hindi siya matitiis ng kanyang nanay. Anak ‘yan, kahit ano pa maging isyu sa kanila, magkakaayos at magkakaayos ang mag-ina at believe me, mahal na mahal nila ang isa’t isa, so better na huwag tayong makialam at magbabati at magbabati sila!”

Tama!

Naku, feeling ko nga, kung anuman ang isyu na ‘yan ngayon, baka bago pa ang ‘Dear Heart’ concert nina Sharon, Gabby ay tapos na ‘yan at masaya na uli ang lahat, ha!

So ‘yun na lang i-wish natin.

‘Yun na!