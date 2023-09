PBBM titibagin rice mafia

Hawak ng malaking sindikato ang supply ng bigas sa bansa pero unti-unti na itong tinitibag ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr., ayon kay Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile.

“Akala natin simpleng problema iyang tungkol sa bigas. Napaka-complex niyan. Hawak ng mga sindikato, mafia ang rice, ang supply ng bansa. Nandiyan ang hoarding, nandiyan ang smuggling, nandiyan ang overpricing, kung ano-ano. Tsaka marami silang koneksiyon kaya unti-unti na hinaharap ng gobyerno iyan para mabuwag ang mga iyan,” wika ni Enrile sa kanyang programa sa SMNI News.

Aniya, malaking sindikato ang kinakalaban ni Pangulong Marcos dito dahil sa dami ng mga galamay nito at perang hinahawakan ng mafia.

“Marami silang kaalyado sa Customs, marami silang kaalyado sa bureaucracy. Malaking pera iyan eh, akalain mo more than 100. Ilan na tayo 120 million Filipinos? Everyday pakakanin mo iyan ng kanin. grabe ang volume ng pera diyan kaya kontrolado ng kartel, kontrolado ng mafia, kontrolado ng sindikato nandiyan na lahat,” pagsiwalat ni Enrile.

Samantala, nangako naman ang isang rice trader group na makipagtulungan sa administrasyong Marcos para sa sapat na supply ng bigas at abot kayang presyo.

Ginawa ng Philippine Rice Industry Stakeholders Movement (PRISM), isang asosasyon ng rice traders, ang pahayag matapos magpalabas si Pangulong Marcos ng Executive Order (EO) No. 39 upang ipairal ang price cap sa bigas.

“Sa kabila po nito ay patuloy pa rin po kaming nakikiusap, at nakikipag-usap rather, at in partnership with the President and the government, together with the DA, at ang ating pamahalaan. Ang gusto po natin ay magkaroon ng maayos na bigas sa ating pamilihan, na mabigyan po natin ng tamang presyo, na kung ano po ‘yong hinihiling sa atin,” saad ni PRISM lead convenor Rowena Sadicon.

“Maaari pong hindi maintindihan ng lahat sa simula pero eventually po sa sama-samang pagtutulong ng ating mga kasamahan sa industriya ng bigas ay mapapagtagumpayan din po lahat ito at maihahain po natin sa ating mga consumer ang ating murang bigas, na ito po ang layunin ng ating Pangulo,” dugtong pa niya.

Bagaman isang industry stakeholder ang hindi sang-ayon sa EO, sinabi ni Sadicon na prerogative ng Presidente na magpalabas ng direktiba kaya sana ay maintindihan ito ng mga miyembro ng PRISM.

“Ito po ay sana po masundan po ng ating mga stakeholders at maintindihan din nila. Maraming salamat po sa pagkakataong ito na pinakinggan n’yo rin kami at mapakinggan din po namin kung ano ang dahilan ng ating presidente sa pagbigay ng executive order na ito. At nandito po ang PRISM na patuloy na tutulong sa inyo,” ani Sadicon.