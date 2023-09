‘Pamana’ ni Pink Rose Tolentino kaabang-abang

Ang PAMANA ay isang programa na tumatanaw sa nakaraan para sa makabagong panahon. Ang layunin nito ay para paalalahanan ang mga kabataan sa makabagong panahon ng mga magagandang kaugalian ng mga Pilipino noong unang panahon. Paano ang mga ito ay maging isang pananaw sa bagong henerasyon na hindi ito makalimutan. Hindi lang ng mga kaugalian pati na rin ang kultura, tradisyon at mga kasuotan ay binibigyan ng puwang para tanawin ng mga manonood. Sa mga nakaraang mga episodes ay may ibat ibang panauhin mula sa ibat ibang sektor ng industriya ng fashion , arts at culture.

Ang mga panauhin ay nagbigay ng kanilang saloobin sa kung paano pahalagahan ang ating heritage at kung paano maisasalin sa mga bagong henerasyon ng ating lipunan.

Ilan sa mga naging panauhin ay si Binibining Danda Buhain na ikatlong henerasyon ng Rex Bookstore at Publishing company.

Ang inyong lingkod na kilalang fashion designer at artist. Si Fernando “Pando” Manipon, tanyag na leaf artist. Si Lito Perez na kilalang costume designer ng Camp Suki.

Kasama rin si Jared Palmejar isang cultural advocate fashion designer mula sa SouthCotobato. At marami pang iba.

Si Pink Rose Tolentino na isang pilantropo at “social media influencer ” ay ang host ng “PAMANA” – EXPLORING FILIPINO LEGACY WITH PINK ROSE OF PHILIPPINE HERITAGE SOCIETY.

Ito’y nagtatalakay ng kultura at sining ng Pilipinas. Ang PAMANA ay isang bagong programa na inihahandog ng ” CIRCLE OF INFLUENCERS” na pinapalabas sa LIGHT TV Isang free television channel dito sa Pilipinas. Ngayon sa kanyang ikalawang season ay idinagdag itong PAMANA na isa sa tatlong segments na may tag-15 minuto ang isang segment.

Si Pink Rose ay sinamahan ni Nathan de Leon bilang co-host. Si Nathan ay isang fashion & events director at isa sa founder ng PHILIPPINE HERITAGE SOCIETY at nagsisilbing creative director nito.

Si Pink Rose Santiago ay miyembro din ng Philippine Heritage Society. Siya rin ay isang actress at modelo.

Hinahangaan niya ang dating Unang Ginang Imelda Marcos na isang cultural at fashion icon na gusto niyang tularan na may pagmamahal at tumataguyod sa ating Filipino Heritage. Sa pamamagitan ng pagsuot ng mga terno at kasuotang Filipino. Nais din isulong ni Pink Rose ang kultura na tulad ng dating Unang Ginang.

Natatandaan pa niya noong panahon ng rehimen Marcos kung paano pinahahalagahan ni Ginang Imelda Marcos ang magandand kultura ng ating bansa.

Ayon kay Ms. Rose ay excited siya sa kanyang bagong program dahil nagpapakita ito ng pagmamahal sa kultura at sining ng Pilipinas”. Ang media production ay MabuhayPH Digital Network at ito ay pinapalabas sa Light TV. Ang palabas ay konsepto at dinirihe ni Jag Cruz na isa ring filmmaker at content creator.

Malaking pasasalamat ni Bb. Pink Rose Kay Direk Jag Cruz na siya ay pinagkatiwalaan na maging host ng ganitong klase ng programa . Ito ay isang malaking pribilehiyo para kay Ms. Pink Rose ipagkatiwala sa kanya na maging host ng PAMANA. Samantalang kay Direk Jag Cruz naman ay ito ang naging sagot sa kanyang dasal dahil ito ang programa na napapanahon na buhayin ang nakaraan sa makabagong panahon . Ang PAMANA ay isa sa tatlong segments na iniisip niyang magiging perpekto para maging bahagi ng buong programa ng Light TV.

Sabi ni Cruz na ang palabas na ito ay sagot sa kanyang dasal para sa kanyang career bilang Isang tv show director.

“Gusto Kong pasalamatan si Madam Pink Rose at Direk Nathan na parehong kaibigan ng aking pinsan, sa tiwalang binigay nila sa akin. Maraming salamat din sa Light TV, Wisdom Church of Manila, sa mga dating hosts, at sa mga actors/actresses Ng Circle of Influencers, Mabuhayph talents at sa lahat Ng sumusuporta sa akin.Maraming salamat” Anya ni Cruz.

PASIKATIN PA NATIN ang mga ganitong programa sa telebisyon !!!