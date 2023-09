Pa-birthday sa mga lolo’t, lola ng Taguig door-to-door delivery

Umarangkada na ang pamamahagi ng Lungsod ng Taguig ng birthday cash gift sa mahigit 270 senior citizen na nagdiriwang ng kanilang kaarawan nitong Agosto mula sa 10 barangay ng Embo na nasa pangangalaga nito.

Door to door ang diskarte ng Taguig LGU sa pamamahaging pa-birthday sa mga senior citizen.

Sa ilalim ng programa, tatanggap ang mga senior citizen ng lungsod ng cash gift ng mula P3,000 hanggang P10,000 depende sa kanilang edad; P3,000 naman sa mga may edad na 60-69; P4,000 sa mga may edad na 70-79; P5,000 sa mga may edad na 80-89, at P10,000 sa mga may edad na 90-99.

Kapag umabot naman ang edad sa 100 ay bibigyan sila ng P100,000 at patuloy nilang tatanggapin ang parehong halaga taun-taon hanggang sila ay nabubuhay.

Mismong si Mayor Lani Cayetano ang nag-abot ng cash gift sa mga senior citizen na dumalo sa kickoff ceremony sa Barangay Pembo. Ang iba naman ay tumanggap ng cash gift sa kanilang mga tahanan na dinala mismo ng mga barangay workers ng Taguig.

Si Guillermo Perez Jr., 72 taong gulang mula sa Barangay South Cembo, ay nagpahayag ng pasasalamat sa Taguig para sa cash gift at house-to-house distribution.

“Napakaganda po na dinadala niyo sa amin sa bahay ang aming cash gift. Maraming salamat po,” sabi ni Perez habang tinanggap ang kanyang P4,000 na cash gift.

Para kay Adela Miranda, 86 taong gulang mula sa Barangay Post Proper Southside, ito ang unang pagkakataon niyang tumanggap ng cash gift para sa kanyang kaarawan.

“Maraming salamat po at ngayon may natanggap na ako sa aking kaarawan. Ibibili ko po ito ng bigas at pang-ulam namin,” masayang sinabi ni Miranda sa mga tauhan ng barangay na nag-abot sa kanya ng P5,000 na cash gift.

Kahit pa nahirapan ang lungsod sa pagkuhang database ng mga senior citizen, nagawang matukoy ng Taguig ang unang listahan ng 271 na senior citizen sa tulong ng mga lider ng komunidad sa mga Embo barangay. Ito ay na-verify gamit ang listahan ng mga benepisyaryo ng social pension mula sa nasabing barangay.

“Kahit po mano mano ang pagkalap ng ating datos, hindi na namin ipinagpabukas ang pagkakaloob ng birthday cash gift sa ating mga senior citizen,” sabi ni Mayor Lani sa mga senior mula sa mga barangay ng Embo.

“Ang araw po na ito ay patunay na mayroong programa ang City of Taguig para sa ating mga senior citizens. Sa Taguig ang naging programa po natin, pag sumasapit ang kaarawan ng ating mga senior citizen, according to the age bracket, financial assistance po yung binibigay natin,” dagdag ni Mayor Lani.

Bukod dito, nagbukas din ang Taguig ng isang one-stop shop volunteer center sa Sampaguita Street sa Barangay Pembo kung saan ang mga hindi kasama sa unang listahan ng benepisyaryong senior citizen ay maaaring pumunta para mai-lista at ma-verify para sa kanilang birthday cash gift.

Kung hindi makapunta ang mga residente sa volunteer center, maari rin nilang tawagan ang mga hotline na ito para sa mga katanungan at mga alalahanin: 0966-170-3025, 0926-661-2230, at 0926-661-2234 para sa mga Globe users; at 0962-057-9590, at 0950-356-1320 para sa mga Smart users.

Bilang isang Caring City, inuuna ng Taguig ang kapakanan ng mga senior citizen sa pamamagitan ng house to house din na pamamahagi ng libreng maintenance na gamot para sa mga may diabetes, hypertension, at asthma.

Noong 2019, binuksan ng Taguig ang Center for the Elderly, isang pioneer wellness hub sa bansa para sa mga senior citizen. Ito ay isang limang-palapag na gusali na may therapy pool, sauna, gym/yoga/ballroom area, massage room, sinehan, rooftop garden, recreational area, at klinika na nag-aalok ng rest and recreation sa mga nakatatanda sa Taguig na nagnanais mag-refresh.