Martin, Regine, Kuh kabugan sa concert ni Odette

Sold out ang 40th Anniversary concert ni Odette Quesada noong Friday night sa Newport Performing Arts Theatre.

Bongga ang mga guest artist ng Queen of Throwback Music, huh!

Kaloka lang dahil tatlong beses kinanta ang ‘Till I Met You’ na kinompose ni Odette. Una itong inawit ni Kuh Ledesma na siyang original singer ng kanta. Eh pag-exit ni Kuh, kinanta ulit ito ni Odette at ito rin ang isa sa mga kinanta ni Regine Velasquez-Alcasid.

‘Ayoko na Sana’ ang pangalawang kinanta ng Asia’s Songbird na inintriga pa ng composer kasi si Ariel Rivera na ex-boyfriend ng misis ni Ogie Alcasid ang nagpasikat ng kantang ‘yon.

Pang-finale na guest naman ng concert si Martin Nievera na sobrang pinalakpakan at naki-sing along talaga ang fans nung kinanta na ng Concert King ang ‘Don’t Know What to Say’ ni Ric Segreto.

Si Martin din ang kasama nina Odette at Raymond Launchengco sa ‘Growing Up’ number ng 80s hit movie na ‘Bagets’.

In fairness, ang bongga ng concert ni Odette kaya naman kasi ang lakas ng ulan noong Friday ay napuno ang venue.

‘Yun na!