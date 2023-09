Leche flan swak na best custard sa buong mundo

Patok sa panlasa ng iba’t ibang lahi ang leche flan na isang kilalang Pinoy dessert.

Sa listahan ng Taste Atlas na “Best Rated Custards in the World”, pangatlo ang leche flan.

Nilarawan nila ang leche flan bilang “Filipino dessert that is essentially a caramel custard consisting of milk, sugar, and eggs, with the addition of vanilla flavoring.”

Nabanggit din ang tungkol sa llanera, na pinaglalagyan ng leche flan para maging oval ang hugis nito.

Kilala ang leche flan na isa sangkap ng isa pang sikat na Pinoy dessert na halo-halo.

Samantala, nanguna naman ang frozen custard mula sa America habang ikalawa ang creme brulee ng France. (Raymark Patriarca)