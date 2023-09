‘Last will book’… Marissa naglabas ng nakakalokang libro

Nakakaloka ang komedyanang si Marissa Sanchez na naglabas ng isang libro, isang slambook/scrapbook para sa mga nagnanais na i-document ang ilang personal na bagay bago sila mamatay.

Pinamagatang ‘My Farewell Slam Book with Scrap Book’, isa itong pinagsama-samang journal, photo album, last will, at iba pang alaala na nais ng may ari.

Depensa ni Marissa sa impression na creepy ang libro, binibigyan raw nito ng pagkakataon ang isang tao ng choice sa kanyang pagpanaw na ilagay ang mga nais nitong alalahanin sa kanya kapag siya ay wala na.

Tinukoy naman ni Marissa na mga cancer patient ang target market nito, at ibang may matinding health issues.

Kuwento ng singer-comedienne, ang COVID-19 pandemic na kumitil sa maraming buhay ang nagbigay sa kanya ng ideya para bumuo ng ganitong klaseng libro.

Samantala, tumangging pag-usapan ni Marissa ang isyu sa kanilang dalawa ng kanyang ex-husband dahil nasa proseso pa ng annulment ang kanilang kasal.

Tinuldukan na ni Marissa ang ideyang magkaroon ng boyfriend o asawa at gusto na lang niyang maging single for life kahit marami ang nagpaparamdam ng interes sa kanya.

May napupusuang mga tipo ng lalaki si Marissa, pero hindi naman siya gustuhin ng mga ito. (Rey Pumaloy)