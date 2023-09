Karera Tips Ni JP Gonzales

R01 – 6 Hamlet/Modern Cong, 3 War Cannon, 2 Attractive Force/Charm Campaign, 4 Blackburn

R02 – 4 Barrio San Jose, 5 Jambo, 14 Magnolia Ashley, 12 Columbus

R03 – 6 Mommy’S Love/Amor My Love, 7 Malibu Princess/Ghost, 2 Sonnet Forty Tree, 4 Heartening To See

R04 – 11 Domsat Seven, 2 Glamour Girl/Early Boating, 3 Winner Parade/I Under Oath, 4 Sister Moon

R05 – 2 Steady Cat, 3 Shine, 13 Waray Na Mayda Pa, 4 Antonio Delamugis

R06 – 7 Happy Maggie, 8 Since When, 5 Golden Buzzer, 1 Indelible Quaker

R07 – 9 Autumn Shower, 13 Static, 3 El Mundo, 8 Sun Dance

R08 – 6 Mustang Sally, 8 Illuminance, 13 Che Che, 12 Queen Margaux

Solo Pick: Hamlet/Modern Cong, Mommy’S Love/Amor My Love, Happy Maggie, Autumn Shower

Longshot: Domsat Seven, Mustang Sally