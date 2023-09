Julia natensiyon sa laplapan kay Alden

Biglang-bigla ay nag-live sa Instagram si Alden Richards nitong Biyernes ng gabi. At bongga nga na naging guest pa niya si Julia Montes.

At sa chikahan nilang `yon, ramdang mong super close na sila ni Julia. Kering-keri na nilang magbiruan.

Puring-puri nga ni Julia si Alden, dahil sa kabaitan daw nito.

“Alam ko na ngayon kung bakit n’yo idol si Alden. Talaga namang deserving. Sobrang bait niya at talagang talented. Hindi ako nahirapan sa mga eksena namin,” sabi ni Julia.

Partner in crime nga ang tawag ni Alden kay Julia. At sobrang saya nga nila na sa loob lang ng ilang oras ay humamig na raw ng milyon ang scene drop nila ng pelikulang ‘Five Break-Ups and a Romance’.

Anyway, naikuwento nga nila na first day ng shooting daw nila ginawa ang eksena na may talakan agad sila.

At marami pa raw dapat abangan kina Julia, Alden, na nakahandang magkaroon ng trailer launch, teaser launch, poster launch, at siyempre promo sa iba’t ibang show, at lugar.

“Ang sarap ng pakiramdam na na-experience ko ang galing mo (Alden). Ang hirap kasing i-fake, kahit alam nating scripted, pero hindi na ako nahihirapan kung paano pipigain ang sarili ko.

“Ang daming eksena na wala sa script, pero dahil dama namin ang mga character namin, talagang tinamaan kami. Sumobra ang binigay namin dahil full of emotions talaga,” sabi pa ni Julia.

At siyempre, inamin ni Julia na natensiyon siya nang unang lumabas ang video na naglaplapan sila ni Alden.

“Merong lumabas na video, na na-tense talaga ako. Ikaw Alden, anong reaksyon mo doon?” tanong ni Julia kay Alden.

“I have no idea na lalabas ‘yon. Nakaka-tense rin, kasi marami nga tayong first dito. Pero, nadagdagan ang excitement ko habang lumalabas ‘yung mga video, kasi in reality patikim pa lang talaga ang mga nakikita n’yo,” sabi ni Alden. (Dondon Sermino)