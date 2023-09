JPE kay Castro: Patunayang binulsa ni Sara P125M

Hinamon ni Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile ang Makabayan bloc na patunayang binulsa ni Vice President Sara Duterte ang P125 milyong confidential fund noong 2022.

“Ano ngayon ang basehan nila, ibinulsa ni Sara? Aba eh mabigat na paratang ‘yan, kailangan you have to prove it,” diin ni Enrile sa kanyang programa sa SMNI.

“Kilala ko si Vice President, nakakasama ko sa gabinete. Sa aking paningin matinong tao iyan at saka siguro naman eh, pardon me madam vice president if I say this, maykaya sa buhay iyan, hindi na siguro pag-iinteresan ‘yan,” wika ni Enrile.

“Simpleng mamuhay ‘yong tao na iyon. Nakikita ko siya eh. Kung magdamit at pumapasok sa Cabinet meeting eh simple, akala mo hindi vice president,” dagdag pa niya.

Noong nakaraang linggo ay isiniwalat ni ACT Teachers party-list Rep. France Castro na P125 milyon ang ginastos ng Office of the Vice President sa loob lamang ng 19 araw noong 2022.

Sinabi pa ni Castro na hindi awtorisado ng Kongreso ang paglilipat ng P125 milyon sa confidential fund ng OVP kaya labag ito sa Konstitusyon.

Naniniwala naman si Enrile na aprubado ng Kongreso ang P125 mil­yong confidential fund noong 2022.

“Puwede bang magkaroon si Sara ng confidential fund kung hindi inaprubahan ng mga sutil na ‘yan sa Kongreso? Nandon sa budget iyan eh.”