IACAT tinukuran ni Enrile! Mandarambong huwag palabasin sa ‘Pinas

Kinatigan ni Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile ang inisyung travel guidelines ng Inter-Agency Council Against Trafficking (IACAT) dahil bahagi ito ng kampanya ng administrasyong Marcos upang hindi kumalat sa mundo ang “sakit ng mga Pilipino”, tulad ng mga mandarambong.

“Travel is not a right, travel is a privilege. Ang gobyerno has the right to impose regulation, reaso­nable regulation in order not to, para hindi kumalat sa buong mundo ang sakit ng mga Pilipino,” diin ni Enrile sa kanyang programa sa SMNI News.

Ang naturang travel guidelines ay sisimulan na sanang ipatupad ngayong Linggo, Setyembre 3 pero sinuspinde ng Department of Justice (DOJ) matapos ipasa ng Senado ang reso­lusyon upang ipahinto ito.

Ayon kay Enrile, marami sa mga Pinoy ang may maitim na balak sa pangingibang-bansa kaya marapat lamang na higpitan ng gobyerno ang pag-alis nila.

“Karamihan ng ating mga kababayan, huwag sanang magagalit ang ating kababaihan at kalalakihan natin pag nagta-travel sila, iba ang purpose nila eh,” paliwanag ni Enrile.

“Ano ang purpose ng pagpasok nila sa bansa na ‘yon? A worker, a mere tourist or what? Eh kung ang pupunta roon ay mandarambong eh nakakahiya naman at saka ‘pag nakulong na, problema natin,” katuwiran pa niya.

“Ang gusto natin absolute freedom. Hindi puwede iyon sa isang orderly society,” diin pa ni Enrile.

Ang IACAT travel guidelines ay sinasabing bahagi ng programa ng administrasyong Marcos para mapanatili ang Tier 1 ranking sa annual report ng US State Department.

Nanindigan naman ang liderato ng Senado na may ibang paraan para maprotektahan ang mga Pinoy na maging biktima ng human trafficking.

“We are one with IACAT, of course, in finding ways to protect our people from being exploited, and finding themselves abroad with no proper employment, and no means of coming back home,” paliwanag ni Senate President Juan Miguel Zubiri.

“And we know that the point of departure is a crucial stage where we can act on this, and prevent our people from leaving our care and becoming victims of trafficking. But there has to be a way to protect our people without also hampering their right to travel,” giit pa niya.