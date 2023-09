FIBA World Cup 2023! Jordan Clarkson No. 3 sa scoring, pero numero uno sa tapon ng bola

PINAKAHALIMAW sa boards si Edy Tavares ng Cape Verde sa FIBA World Cup 2023.

Matapos ang apat na laro, nagsumite ang 7-foot-3 center dati ng Cleveland ng 12.0 rebounds per game, 17 ang total ng kinalawit niya sa offensive end.

Nakumpleto sa top 5 sina Josh Hawkinson (11.8 rpg) ng Japan, Nikola Milutinov (10.8) ng Serbia, Bruno Caboclo (9.8) ng Brazil at Jonas Valanciunas (9.8) ng Lithuania.

Si Rudy Gobert ng France ang nangunguna sa blocks sa 2.3 per game, sunod sina Mahmoud Anas (2.0) ng Egypt at Nikola Vucevic (2.0) ng Montenegro.

Assists leaders sina Carlik Jones ng South Sudan at Tremond Waters ng Puerto Rico na parehong namimigay ng 9.3 dimes bawat salang. Sunod sina Shea Ili (8.3) ng New Zealand at Yago Santos (8.0) ng Brazil.

No. 3 sa scoring si Jordan Clarkson (24.0 ppg) pero No. 1 ang Gilas Pilipinas naturalized player sa turnovers na nagtatapon ng bola 4.8 beses sa isang laro, kabuhol si Waters. Sunod sina Freddy Ibrahim (4.3) ng Jordan at Ehab Amin (4.0) ng Egypt.

Sa steals, tops si Waters (3.0 spg), sunod sina Ehab Amin (2.5) at Luka Doncic (2.5) ng Slovenia na numero uno sa fouls drawn – nakabingwit ng 41 total at 10.3 bawat laro.

(Vladi Eduarte)