Ex-cop sa viral road rage ipakukulong ni Bato

Inimbitahan ng Senate committee on public order and dangerous drugs ang dating empleyado ng Supreme Court (SC) na dumalo sa imbestigasyon sa isyu ng viral road rage sa Martes, Setyembre 5.

Nagbanta pa si committee chair, Senador Ronald “Bato” dela Rosa na maaaring i-contempt at makulong sa Senado si Wilfredo Gonzales kung hindi nito sisiputin ang pagdinig ng kanyang komite.

“Isa-subpoena natin siya then pag inisnab pa niya ang subpoena then i-cite in contempt natin siya. Puwede siyang puntahan kung saan man siya ngayon at ipa-pickup sa Sgt At Arms sa tulong ng Phi­lippine National Police para ikulong diyan sa Senado kung ayaw niyang magpakita,” babala ni Dela Rosa.

Binanggit pa ng senador na nahalungkat niya ang record ni Gonzales noong nagsisilbi pa ito sa PNP at laking gulat niya na siya pala ang isa sa nagsuspinde sa pa­saway na pulis.

“Noong tiningnan ko ang record, ako pa pala ang pumirma (ng suspension),” wika ni Dela Rosa kaya hindi umano siya nagtataka na mababang ranggo lamang ang inabot ni Gonzales.