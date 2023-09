Damian Lillard matutuloy pa rin pagtalon sa Miami

SA hinaba-haba man ng prusisyon, sa Miami Heat pa rin ang ending ni Portland Trail Blazers superstar Damian Lillard.

Naniniwala ang NBA veteran analyst na si Marc Spears na bago magsimula ang training camp para sa 2023-2024 NBA season ay matutuloy na ang trade sa pagitan ng Heat at Blazers na magdadala kay Lillard sa Miami upang bumuo ng ‘Big 3’ kasama sina Jimmy Butler at Bam Adebayo.

“Does [a Dame Lillard trade to Miami] happen before training camp?” tanong kay Spears ni @billoram.

“Yes. Yeah…I think it gets done…That’s my prediction. I’m going to stick with it,” sagot naman ni Spears.

Napiling 6th overall ng Portland si Lillard sa 2012 NBA Rookie Draft matapos ang apat na taon sa Weber State University.

Kumakana ang 33-anyos ng career-high na 32.2 points, 4.8 rebounds at 7.3 assists per game sa 58 appearances noong 2022-2023 regular season.

Dalawang buwan na ang nakalilipas nang humiling ng trade si Lillard, hindi rin nagpaawat nang sabihing Miami Heat ang nais niyang destinasyon.

Niluluto pa rin ang nasabing trade, na posibleng kasangkutan ni sharpshooter Tyler Herro.

