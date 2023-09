Palalo at hambog ang kasingkahulugan ng ‘arogante’ sa ating wika. Makikita natin sila na laging ipinagmamalaki ang kanilang kapangyarihan gaano man kaliit ang kapangyarihang ito.

Gusto nilang maramdaman ang kanilang pagiging mas makapangyarihan, gusto nilang makita kung paanong ang kapangyarihang ito ay magbibigay sa kanila ng pabor, magpaparamdam ng lakas.

Sarili lamang ang importante sa mga arogante. Wala silang pakialam sa mararamdaman ng iba. Hindi baleng mahirapan ang iba basta ang mahalaga, sila lamang ang maaaring maging masaya. Sila lamang ang importante, sila lamang ang dapat masusunod.

Sarili ang nasa ubod ng salitang Latin na ‘arrogare’ kung saan nagmula ang kilala natin ngayong ‘arogante’. Para lamang sa kaniyang sarili ang literal na ibig sabihin. Para sa kaniyang sariling kaligtasan. Eh ano ngayon kung nakaagrabyado, ang mahalaga, hindi siya ang lumalabas na mahina.

Nanghihiram ng tapang ang arogante sa anumang mistulang kapangyarihan mayroon siya. Gaya halimbawa ng pananakot ng pagkasa ng baril. Gaya ng pagkasangkapan sa banta ng kamatayan.

Hindi mismong ang baril ang kapangyarihan kung hindi nasa kakayahang tumapos sa iyong buhay. Kaya nga ang mismong akto ng pagkasa ng baril ay badya ng isang kalabit na lamang sa munting gatilyo ang nasa pagitan ng buhay at kamatayan ng walang kalaban-laban.

Bukod sa baril, naroon din ang posisyon. Dating alagad ng batas. May kapangyarihan. Noong mangyayari ang arogansiya, nalaman nating tauhan pala ng mataas na opisyal ng hustisya. Silang dapat naggagawad ng katarungan, silang may mataas na kapangyarihan ay kukuha ng arogante.

Patong-patong na kapangyarihan para mandahas at manakot. Bakit nga naman hindi, bukood sa may baril, at empleyado ng may kapangyarihan, ano ba naman ang ilalaban ng isang nakabisikletang pagod kapepedal? Sige, subukan niyang ikasa sa isang unipormado? Alam niyang papalagan siya nito.

Nasa dinamikong ugnayan ng kapangyarihan ng tao namumuhay ang arogante. Arogante siya sa hindi papalag. Ramdam na ramdam niya ang kalakasan kung ilalapat niya ang kapangyarihan sa walang kalaban-laban. Angat ang tapang.

Pero hindi niya ito gagawin sa alam niyang may taglay ding kapangyarihan. Maaaring ang kapangyarihan ay hindi manggagaling sa baril ng duwag kung hindi sa pagmamatyag, kung hindi sa pamamahiya, kung hindi sa pagmamarka sa kaniyang mukha.

Minsan, kailangang singilin ang arogante sa pamamagitan ng pamamahiya. Iyong ibilad sa madla kung gaano siya kasama. Takot ang aroganteng makilala siya at makakilala ng maraming katapat. Hangga’t maaari, magkukubli ang arogante sa paningin ng marami.

Kunwari ay may iingatang dangal. Kunwari ay may puwang ang pagmamahal. Pero ang totoo, takot ang aroganteng makilala siya ng sambayanang may mas malakawak na kapangyarihan.

Maaaring hindi siya makatagpo ng kapwa niya marahas. Maaaring hindi agad siya makatagpo ng kapwa kakasa, sasabay ng laban o talagang kakasa rin ng baril. Takot siya dito.

Ano ba ang dapat gawin sa palalo at hambog kung hindi ibilad sa madla. Hindi na para magtanda (dahil matatanda na silang talaga) kung hindi para maalisan ng pagkatao, makilala, maiwasan o sa iba marahil, kasahan.

***

Para sa inyong mungkahi at puna, maaari kayong magpadala ng mensahe sa akin sa jwedelosreyes@yahoo.com o sundan ninyo ang aking Facebook account dito: https://www.facebook.com/joselito.d.delosreyes