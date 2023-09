Andrea, Belle sanib-pwersa sa TikTok

Latest trend sa TikTok ang hit song ni Nicki Minaj noong 2011, ang ‘Super Bass’.

Siyempre hindi nagpahuli ang ilang celebrities and social media personalities sa trend na ito gaya na lamang nina Ivana Alawi, Seth Fedelin, Francine Diaz, Mavy Legaspi, Buboy Villar, Marco Masa, Jayda Avanzado, Xyriel Manabat, Jean Garcia at ang anak nitong si Shimizu Kotaro, Lance Carr, at si Kyle Echarri.

Nagpa-jejemon at nagpakilig naman sa ‘Super Bass’ trend ang KDLex love team nina Alexa Ilacad at KD Estrada.

Sey ni Alexa sa caption, “The jejemon in me is LIVING for this trend,” samantalang si KD na pa-“]hat are you willing to do?”na lang, ha!

Pero ang pinaka-adik sa trend na ito ay si Andrea Brillantes na mayroon nang apat na ‘Super Bass’ videos.

Una na nga ay ang makulit na video nila ni Kyle at sumunod naman sila ni Xyriel habang nasa set ng kanilang teleseryeng ‘Senior High’.

Nag-solo naman si Andrea sa kanyang third ‘Super Bass’ video kung saan sinabi niya sa caption na adik siya sa trend na ito.

Pinaka-latest nga ay ang video nila ni Belle Mariano na kinuhanan pa noong nanood sila ng FIBA game sa MOA Arena.

“Hahahahah. FIBA date,” sey ni Andrea sa caption.

Tuwang-tuwa naman ang netizens sa pagsasama sa TikTok ng dalawang Kapamilya Gen Z stars kaya naman ang nasabing video ay mayroon na ngayong 5.4 million view at almost 1 million likes sa loob lamang ng 19 hours mula nang i-upload ito.

Nagulat ang netizens dahil napapayag ni Andrea si Belle na mag-TikTok at ipakita ang kakulitan side nito.

Maraming DonBelle fans ang natuwa dahil sa plot twist sa ending part ng nasabing TikTok video.

After kasi mag-TikTok shoot nina Andrea at Belle ay inikot ang phone at itinapat ang rear cameras nito sa mga nagbi-video na sina Kyle at Donny Pangilinan na mga ka-love team partner nila.

Ang cute ng reaction nina Donny at Kyle na tuwang-tuwa sa ginawa nina Andrea at Belle.

Lakas nga maka-good vibes ng trend na ito pero wish nga ng netizens na sana sina Donny at Belle naman ang mag-‘Super Bass’. Bonggels ‘yan for sure!