Alex Eala pass sa US Open, pokus sa 19th Asian Games

HINDI maipagtatanggol ni Alexandra “Alex” Eala ang isa sa kanyang pinakaprestihiysong titulo matapos hindi sumabak sa nagsimula na nitong Biyernes na 2023 US Open sa Louis Armstrong Stadium, USTA Billie Jean King National Tennis Center sa New York.

Matatandaan na ang 18-anyos na Globe ambassador at graduate ng Rafa Nadal Academy na si Eala ay itinanghal na kampeon sa 2022 US Open Junior women’s singles.

“My schedule is set on other things. I’ll be heading to Asia very soon, a couple of tournaments in Japan and the Asian Games in China. Those are going to be my priorities right now,” sey ni Eala.

Kasalukuyan itong nasa Japan para sa nalalapit na pagsabak sa W100 (Ando Securities Open) na sisimulan sa Setyembre 4.

Pinagtutuunan ng kampo ni Eala ang mga indoor tennis tournament bilang paghahanda sa nalalapit nitong unang pagsabak sa 19th Asian Games sa Hangzhou, China na nakatakda sa Setyembre 23 hanggang Oktubre 8.

Una nang naisagawa ni Eala ang pag-angat sa Women’s Tennis Association (WTA) ranking matapos na tumuntong sa Top 200 nakaraang linggo.

Ang nangungunang Filipino tennis player ng bansa ay umangat ng 22 baitang mula no. 217 tungo sa isang career-high bilang no. 195 sa buong mundo kasunod ng kanyang huling dalawang pagtatanghal sa Great Britain.

Inangkin niya ang kanyang pang-apat na pro title sa W25 Roehampton bago nagkasaya sa runner-up honors sa W25 Aldershot.

Nalampasan ng tagumpay ni Eala ang dating career-high ranking na no. 214 na itinala Oktubre nakaraang taon. (Lito Oredo)