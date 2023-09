2024 budget at pagtutok sa presyo ng bilihin

Magandang araw muli, mga kababayan kong Bicolano! Kaybilis ng panahon – Setyembre na! Inasahang lalabas na naman si Jose Mari Chan habang inaawit ang ‘Christmas in our hearts’. Ito rin ang simula ng tinaguriang ‘ber’ months na bahagi ng pinakamahabang selebrasyon ng pasko sa Pilipinas.

Ngayong buwan din sisikapin ng Kongresong matapos at mapagtibay ang panukalang P5.768 trillion 2024 national budget. Kaya po walang humpay ang ginagawa nating pagbusisi sa panukalang budget ng bawat ahensiya ng pamahalaan.

Noong nakaraang linggo, ating sinuri ang panukalang budget ng Department of Agriculture (DA). Partikular nating inusisa si Undersecretary Leocadio Sebastian sa pagsirit ng presyo ng bigas sa bansa.

Naniniwala ang inyong lingkod na hindi sana naging ganito kataas na presyo ng bigas kung nakinig lamang ang DA sa ating babala na aabot sa P60 bawat kilo ng bigas. Marso o Abril pa lamang, kinausap na namin ni Speaker Martin Romualdez ang mga opisyal ng agriculture department.

Hindi lang kami ang nagbabala kundi pati mga ibang miyembro ng appropriations panel. Ang National Food Authority (NFA), nababahala rin sa pagtaas ng presyo ng bigas.

Sabi sa amin ni Usec. Sebastian, hindi raw aabot sa P60 ang bawat kilo ng bigas dahil ang presyo lamang noong Mayo ay P31 per kilo o US$395 per metric ton. Nasayang ang pagkakataon ng ating bansa na makaangkat ng murang bigas upang matiyak ang sapat na supply sa bansa.

Ngayon, lahat tayo’y apektado sa pagtaas ng presyo ng bigas. Maraming dahilan ang sinasabing nasa likod nito, kasama na ang pagbabago ng klima at isyu sa supply chain. Ngunit hindi dapat pinabayaan ni Usec. Sebastian na pataas lang nang pataas ang halaga ng bigas. Kailangan ang mabilis na aksyon upang maibsan at makontrol ito.

Prayoridad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang abot kayang halaga ng pagkain ngunit dahil sa pagkakamali ng ilang opisyal natin, parang nasasabotahe rin ang kanyang mga programa. Nasambit ko tuloy sa hearing na dapat kasuhan ang mga opisyal ng pamahalaan na nagko-contribute ng pagsasabotahe sa ekonomiya.

Kailangan ng accountability at agarang aksyon dahil malaking suliranin ang kasalukuyang estado ng sektor pansakahan. Hindi puwedeng maulit na naman ito sa susunod na buwan o taon. Nasabi ko ito dahil pati presyo ng sibuyas muling tumaas sa halagang P180 bawat kilo.

Kailangang may nakalatag na mekanismo. Hindi puwedeng hayaang lumipad ang presyo. Taliwas ito sa pangako ng ating Pangulo na maibaba ang presyo ng pagkain. Nakakahiya rin sa ating Pangulo kung hindi magagampanan ng ilang opisyal ng DA ang kanilang tungkulin.

Para hindi na ito maulit sa hinaharap, aking panukala na dapat i-subsidize ng pamahalaan ang pagbili ng bigas sa abroad sa panahong mababa ang presyo. Sa pamamagitan nito, magkaroon tayo ng sapat na imbentaryo na maibebenta sa abot-kayang halaga sa mga Kadiwa Centers.

Kailangan nating gumawa ng hakbang upang tulungan ang nakakarami nating kababayan, ang masang Pilipino na lubos na nahihirapan kapag tumataas ang presyo ng bilihin, lalo na ang bigas.

Huwag naman sanang masamain ni Usec. Sebastian ang ating paninita sa kanyang pagkukulang dahil bahagi ito ng proactive approach upang lalong mapabuti ang pamamahala.

May mga pagkakaiba tayo ng opinyon, ngunit nagkakaisa tayo sa layuning isulong ang Bagong Pilipinas na may pundasyon ng transparency, pananagutan at matatag na hangarin para sa sambayanang Pilipino.

Hanggang sa muli, mga kababayan kong Bicolano!