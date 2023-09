SC sinita DENR, 11 pang ahensiya sa mga reclamation

Inatasan ng Supreme Court (SC) ang 12 ahensiya ng pamahalaan na ipaliwanag ang epekto ng polusyon at mga reclamation project sa Manila Bay.

Sa en banc session ng SC, nagpasya ang mga mahistrado na magsagawa ng oral arguments kaugnay ng kaso na isinampa sa ilang ahensiya ng gobyerno ng mga concerned resident sa paligid ng Manila Bay at ng Akbayan Citizen’s Action Party bilang intervenor sa usapin.

Ipinatawag ng SC ang mga ahensiya ng gobyerno na sangkot sa naturang kaso para humarap sa isang pagdinig na gagawin sa Setyembre 30, 2023 upang ilahad ang mga ginagawang hakbang kaugnay sa paglilinis sa Manila Bay at ang mga isinasagawang reclamation project dito.

Kabilang sa ipinatawag ang mga sumusunod na ahensiya: Metropolitan Manila Development Authority (MMDA), Department of Environment and Natural Resources (DENR), Department of Education (DepEd), Department of Health (DOH), Department of Agriculture (DA), Department of Public Works and Highways (DPWH), Department of Budget and Management (DBM), Philippine Coast Guard (PCG), Philippine National Police Maritime Group (PNP-MG), Department of Interior and Local Government (DILG), Bureau of Fisheries and Aquatic Resources (BFAR), at Metropolitan Waterworks and Sewerage System (MWSS).

Matatandaang ipinag-utos ng SC noong 2008 sa mga nabanggit na ahensiya ng gobyerno na magsagawa ng clean-up rehabilitasyon at pagpapanatili sa Manila Bay. Sa sumunod na kautusan ng SC noong 2011, inatasan ang mga ahensiya na maglabas ng mga direktiba bilang pagtalima sa 2008 decision ng mga mahistrado. (Juliet de Loza-Cudia)